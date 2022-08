Lutte contre le terrorisme : Le Président du Faso galvanise les troupes à l’Est et au Centre-Est

(Ouagadougou, 05 août 2022). Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, s’est rendu, ce jour dans les régions de l’Est et du Centre-Est pour saluer l’engagement des forces combattantes et les galvaniser pour plus de résultats.

La suite après cette publicité

Accompagné du Commandant des Opérations du théâtre national (COTN), le Lieutenant-colonel Yves Didier BAMOUNI et du Chef d’État-major de l’Armée de Terre, le Colonel Adam NERE, le Président du Faso est allé très tôt dans la matinée au 34ème Régiment interarmes de Fada N’Gourma (34ème RIA). Ce vendredi 5 août 2022 marquant le 62ème anniversaire de la proclamation de l’indépendance du Burkina Faso, le Président DAMIBA a souhaité une bonne fête à ses frères d’Armes dans un contexte sécuritaire particulier.

Il les a rassurés de l’arrivée prochaine des équipements et de l’accompagnement de la population. « J’invite tout le monde à resserrer les rangs et à rester mobilisés. Le combat engagé contre certains groupes armés qui refusent de revenir à la raison ira à son terme. Je félicite les uns et les autres pour ce qui a déjà été fait ces derniers temps. La menace reste présente, il faudra redoubler de vigilance et avoir le moral au top », a déclaré le Chef de l’Etat. Il a invité les troupes engagées à poursuivre le combat pour pacifier assez rapidement leur zone de responsabilité.

Après Fada N’Gourma, le Chef suprême des Forces armées et sa délégation ont mis le cap sur le 33ème Régiment d’infanterie commando (33ème RIC) de Diapaga. Là également, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA a souhaité une bonne fête à la troupe. « Nous sommes venus ce matin pour vous encourager pour tout ce que vous entreprenez comme activités opérationnelles dans le cadre de la lutte contre l’insécurité », a-t-il indiqué. Il a salué le travail abattu par les forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le Chef de l’Etat s’est dit satisfait des résultats des dernières opérations qui ont été menées dans la zone. « Je voudrais vous rassurer que l’ensemble du pays est mobilisé pour soutenir les Forces de défense et de sécurité et enfin vous demander de redoubler d’efforts parce que la menace est toujours présente même si elle est affaiblie ou retranchée sur certaines positions », a soutenu le Président du Faso.

Il a par ailleurs souligné que de nouvelles opérations seront conduites pour venir à bout de ces groupes armés. Tout en prenant en compte des préoccupations relatives au renforcement des équipements, le Président de la Transition a indiqué à ses interlocuteurs que des dispositions sont déjà prises pour que le niveau opérationnel des troupes puisse s’accroître.

Le Président Paul-Henri Sandaogo DAMIBA s’est ensuite rendu au détachement militaire de Soudougui, localité située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Togo, dans la province du Koulpélogo, région du Centre-Est, pour souhaiter une bonne fête aux personnels et les encourager. « Nous sommes venus vous encourager pour ce que vous avez déjà eu à faire et vous donner le moral pour poursuivre le combat », a-t-il expliqué.

A Soudougui également le Chef de l’Etat a noté que l’insécurité a un peu baissé mais elle demeure. C’est pourquoi, il a appelé les *Forces à poursuivre la traque* . « Bonne fête de l’indépendance malgré le contexte difficile. Bonne fête à vous et à vos familles et que Dieu accompagne notre élan de ramener la paix dans chacune des régions, dans chacune des provinces de notre pays », a conclu le Chef suprême des Forces armées.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

publicite