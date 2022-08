Visite d’anciens Directeurs Généraux de la Police Nationale à la DGPN : Le passé et le présent se conjuguent pour construire l’avenir

KYELEM Emmanuel, SAMBARE Palguim, DAKOURE Y. Thomas, OUANGRAOUA Rasmané, ZANGO Roger, SONDO Paul et KIENOU Jean-Bosco, sont des noms qui ont marqué l’histoire de la Police Nationale car ayant chacun occupé à un moment de sa carrière la plus haute fonction de l’institution en l’occurrence celle de Directeur Général de la Police Nationale (DGPN).

En cette matinée du 10 août 2022, sur les traces de leur passé, ils sont venus saluer et encourager le Contrôleur Général de Police Roger OUEDRAOGO, actuel DGPN et l’ensemble de son commandement.

Accueillis par ces derniers, ces devanciers ont eu de prime abord droit à une visite guidée de la nouvelle Direction Générale de la Police Nationale dont chacun d’entre eux a contribué d’une manière ou d’une autre à l’érection. A l’issue de cette visite des locaux, ils ont eu ensuite de fructueux échanges avec le commandement de la Police Nationale, au cours desquels ils n’ont pas manqué de prodiguer des conseils pour un avenir radieux de cette institution qu’ils ont servie et continuent de servir avec amour et passion.

Prenant la parole, l’actuel DGPN n’a pas manqué de montrer le rôle combien important que jouent ces anciens DGPN dans la vie de l’institution. Pour lui, il n’y a pas d’arbre qui puisse s’élever vers le ciel et resplendir, sans racines. Les racines sont certes invisibles mais ce sont elles qui tiennent et supportent le tronc, les branches et le feuillage de l’arbre.

Enfin, les hôtes du jour ont témoigné individuellement et collectivement leur satisfaction pour cette rencontre historique et souhaité que l’union et la cohésion règnent au sein de la Police Nationale. Ils ont aussi rassuré le commandement de jouer pleinement leurs rôles de « racines » pour que l’arbre « Police Nationale » puisse continuer de grandir et resplendir pour le bonheur de la nation entière.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale

