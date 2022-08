MENAPLN : Les Points focaux à l’école de l’écriture digitale

Le Ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Lionel Bilgo, a procédé à l’ouverture de l’atelier de formation des Points focaux régionaux de la Direction de la communication et des relations presses (DCRP) en communication de crise et en écriture digitale le lundi 8 aout 2022 à Bobo-Dioulasso.

Pendant trois jours de formation, les Points focaux régionaux de la DCRP du Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) seront outillés sur la création et l’animation de plateformes digitales.

Selon le Ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Lionel Bilgo, cette initiative vise à promouvoir non seulement les actions, mais aussi les acteurs de l’éducation.

« Cette formation va outiller les acteurs de la communication sur la mise en lumière de l’actualité du ministère afin que ses plateformes regorgent d’avantage d’information non seulement sur les acteurs et les actions du ministère, mais aussi sur l’histoire, les infrastructures et les personnes qui ont fait briller le système éducatif burkinabè ».

Faire de chaque agent, un relai

A travers cette session de renforcement de capacité, le ministère veut également créer une synergie d’actions entre les communicants pour leur meilleure contribution au rayonnement du département.

« Nous avons voulu partager (ces connaissances) avec l’ensemble des communicants au sein du MENAPLN afin de créer une cohésion entre eux. Nous voulons aussi donner une vision et une orientation claire afin que chaque acteur dans sa localité puisse être un bon relai qui véhicule la bonne information sur les plateformes du ministère », souhaite le ministre.

En plus de l’écriture digitale, les participants seront également formés à la gestion de la communication de crise. La maitrise de cette discipline, selon le DCRP du MENAPLN Adjima David Thiombiano, est essentielle pour la prévention des crises au sein de « ce département très sensible qui concentre l’essentiel des syndicats, des partenaires sociaux et plus de la moitié des agents de la fonction publique », explique-t-il.

Avant de conclure que la formation débouchera sur une session de team building qui permettra d’évaluer les ressources nécessaires à la maitrise de la communication au sein au MENAPLN.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

