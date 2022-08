Burkina Faso : L’armée renforce sa présence dans certaines localités

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 10 août 2022 sous la Présidence du Chef de l’Etat, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au sortir du conseil hebdomadaire, le ministre porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo s’est exprimé face à la presse.

Il a, entre autres, annoncé la création de formations militaires. « L’armée, toujours dans sa dynamique de montée en puissance et de mettre en application sa stratégie de maillage territorial, met en place un plan qui va lui permettre de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d’être encore plus efficace et plus proche des populations.

Donc, il y aura, dans les mois, semaines, jours à venir, la création de formations militaires dans certaines provinces, le repositionnement de bataillons suivant un meilleur plan de maillage territorial, la délocalisation et la relocalisation de certaines unités. Tout ceci pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et surtout apporter la quiétude à nos populations dans les zones rurales et les zones périurbaines », a-t-il indiqué.

Quant au ministre en charge de l’urbanisme, Boukary Savadogo, il a fait cas de la création future, entre autres, de cités communales. « Nous avons porté à la connaissance du conseil des ministres l’organisation de la cérémonie de remise officielle d’infrastructures communautaires que le ministère de l’habitat avec ses partenaires notamment ONU Habitat, ont pu réaliser au niveau des villes d’accueil des déplacés internes notamment Kaya, Tougouri, Dori et Kongoussi.

Il a été réalisé dans ces quatre localités des infrastructures scolaires, des dispensaires, des centres de maternités, et également des infrastructures communautaires. Cette cérémonie serait accompagnée de la pose de la première pierre de construction de cités communales dont 100 logements à Kaya, 100 logements à Tougouri, 50 logements à Dori et 57 logements à Kongoussi », a-t-il annoncé.

Tout ceci, a dit le ministre, rentre dans le cadre du programme du gouvernement et également dans le cadre du projet de résilience pour accompagner les collectivités territoriales.

