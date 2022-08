Direction générale du Travail : Wendpagnangdé Roland Sawadogo succède à Collette Forogo/Yelkouni

Wendpagnangdé Roland Sawadogo a pris fonction. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général du Travail par le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Hamidou Sawadogo ce mercredi 10 août 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Inspecteur du Travail, Wendpagnangdé Roland Sawadogo succède à Colette Forogo/Yelkouni admise à faire valoir ses droits à la retraite. Le secrétaire général M. Sawadogo a invité le nouveau directeur à se mettre au travail au regard des nombreux défis à relever.

Ancien directeur des relations et des normes internationales du travail, le tout nouveau directeur général du Travail, Wendpagnangdé Roland Sawadogo a dit déjà mesurer l’ampleur de la mission surtout dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile.

« La direction générale du Travail est la cheville ouvrière du ministère en matière de relation et de promotion du dialogue social, en matière de relations avec les institutions nationales, régionales et internationales , en matière de travail, de promotion et de la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail », a-t-il révélé.

A cet effet, il affiche la volonté de faire de la direction générale du Travail, une administration plus efficace et en phase avec les réalités du monde du travail. Pour réussir ce défi, il a invité ses collaborateurs à un engagement sans faille, dans la cohésion et la solidarité.

Wendpagnangdé Roland Sawadogo a traduit sa reconnaissance au plus hautes autorités du pays et au ministre en charge du Travail, Bassolma Bazié pour la confiance placée en sa modeste personne.

Source : DCRP/MFPTPS

Écouter l’article

publicite