Politique au Burkina : L’ancien ministre Dr Seydou Bouda débarque au PPS

Dr Seydou Bouda, ancien Ministre, ancien administrateur de la Banque Mondiale a choisi le PPS (Parti Panafricain pour le Salut) comme le parti idéal à même de lui permettre de continuer à contribuer à la construction du pays.

Dr Bouda a adhéré au PPS ce 19 août 2022 de plein gré et par conviction pour le « pertinent projet politique porté par le parti panafricaniste ».

Au regard de sa riche expérience et de son parcours honorable, le Président du PPS accueille avec la plus grande satisfaction cette adhésion qui renforce l’idée si besoin en était que le PPS répond aux aspirations profondes des Burkinabè et des Africains.

Source : Membre du PPS

