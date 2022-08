Incendie du véhicule de Serge Bayala : Le gouvernement « condamne avec fermeté »

Dans la nuit du 22 au 23 août 2022, le véhicule de monsieur Serge BAYALA, acteur de la société civile a été vandalisé et incendié devant son domicile.

Le Gouvernement exprime sa totale réprobation contre ce type d’acte lâche et ignoble qui porte atteinte aux biens des citoyens.

Il condamne avec fermeté cette manifestation de violence d’un autre âge et rassure l’opinion que l’Etat reste engagé à défendre la liberté des citoyens et le droit pour chacun à bénéficier de la protection de sa vie et de ses biens.

Le ministère en charge de la sécurité, fidèle à sa mission, a déployé ses services compétents sur les lieux pour les premières constatations et une enquête a été diligentée pour retrouver les auteurs afin qu’ils répondent de leurs actes.⤵️

