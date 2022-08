Ouaga : Un litige foncier oppose des riverains du quartier Pagla Yiri à un propriétaire terrien

Dans la matinée de ce mardi 23 août 2022, des riverains au quartier Pagla Yiri se sont réveillés trouver des travaux sur un espace qu’il juge être un « espace vert » sous la surveillance des forces de sécurité.

La suite après cette publicité

Selon un riverain qui a voulu garder l’anonymat, cela fait deux ans que des gens étaient venus soi-disant qu’ils cherchent leurs bornes.

« C’est une réserve, ça fait deux ans de cela, un jour, on était assis, des gens sont venus dire qu’ils cherchent leur bornes. Nous avons dit qu’il n’y a pas de bornes ici parce qu’on sait que lors des lotissements, on nous a dit que c’est une réserve ». Selon ce riverain, avec l’insistance des intéressés, ils ont écrit au maire de l’arrondissement 6 de Ouaga, en son temps.

« On a écrit, il ne nous a pas répondu, on a laissé, on a écrit au maire central, c’était au temps de Armand Pierre Béouindé. Quand on a écrit au maire, il a donné instruction de nous recevoir, quand on est parti, il a fait savoir qu’il n’est pas au courant et a fait appel au propriétaire qui est un douanier. Et quand il est venu, le maire lui a dit non, c’est une réserve, si on vous a vendu le terrain, reprenez votre argent parce qu’on ne peut pas attribuer à quelqu’un, c’est une réserve », explique-t-il.

Nous avons voulu prendre la version du camp adverse auprès des connaissances du douanier en question. Ces personnes n’ont voulu se prononcer en profondeur, en mentionnant juste que l’affaire est en justice.

Quand on quittait sur les lieux, les fossoyeurs continuaient leurs travaux sous la surveillance de la BAC et la police municipale.

Écouter l’article

publicite