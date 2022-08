Six mois après sa nomination à la tête du gouvernement du Burkina Faso, le premier ministre Albert Ouédraogo s’est exprimé sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Nationale du Burkina. Plusieurs sujets étaient à la table de ces échanges, notamment le volet sécuritaire qui coupe le sommeil au peuple burkinabè.

« Je suis un premier ministre pleinement conscient des enjeux liés à sa mission. Je voudrais donc vous rassurer que je suis plus que jamais déterminé à mener ce combat avec le peuple jusqu’à la victoire finale », déclare d’entrée le premier ministre Albert Ouédraogo.

Il va d’un premier temps féliciter les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), qui jours et nuits n’hésitent pas à prendre les armes pour assurer la défense du pays. « Les VDP ont beaucoup contribué à cette lutte contre le terrorisme », lance le chef du gouvernement.

Fort donc de ce constat, il soutient qu’il est de bonne logique de revoir les conditions des VDP pour qu’ils soient plus efficaces. « La réforme des VDP va consister à mettre en place des groupes, ce qu’on appelle, des groupes communaux de veille et de défense patriotique, donc ça sera maintenant à l’échelle communale. Nous visons 304 communes… Cette réforme des VDP, il y a l’aspect financier, parce que jusqu’à présent on constate donc malheureusement que la rémunération n’était pas à la hauteur de ce qu’ils font sur le terrain. Là aussi, il est envisagé d’octroyer une indemnité forfaitaire minimum au moins. Pour l’instant, nous sommes allés aux gestions de 50.000, 60.000 FCFA par mois pour les personnes qui vont faire partir de ces groupes communaux de veilles et de défense patriotique », informe le chef du gouvernement.

« Nous savons très bien qui nous attaque »

« Nous savons très bien qui nous attaquent », avance Albert Ouédraogo. De ses propos, deux grands groupes sont à l’origine des attaques terroristes au Burina Faso. « Il y a un groupe qui est très actif dans le Sahel, il y a un autre groupe qui est actif un peu à l’intérieur du pays, au Sahel, au Nord, au Centre-Nord, à l’Est, dans les cascades, le Centre-Sud… Donc nous savons qui nous attaquent.

Si avant les terroristes étaient des étrangers, à en croire le premier ministre, il est déplorable de constater que les terroristes pour la plus part sont aujourd’hui des Burkinabè. Grâce au service de renseignement, le profilage des terroristes a été fait, selon toujours le premier ministre.

« Nous connaissons les profils types des terroristes »

« Nous connaissons les profils types des terroristes. D’abord, il y a le profil du religieux, qui défend sa religion, qui pense que c’est le profil de l’extrémiste violent, donc qui veut imposer le Kalifa par les armes et le sang. Il y a le profil du défenseur, qui a pris les armes pour défendre sa communauté parce que lui-même sa survie et la survie de sa communauté en dépendent. Il y a aussi le profil du suiveur, parce qu’aujourd’hui on voit que c’est un effet de mode, donc on suit, on rentre dans les groupes. Il y a aussi le profil de l’opportuniste, qui profite de cette situation, je pense aux grands bandits qui se sont mués en terroristes, et qui pour eux c’est l’occasion de se faire de l’argent dans ces attaques. Il y a également le profil de la victime contrainte, il y a des gens qu’on a forcés à engager dans les groupes terroristes », révèle Albert Ouédraogo.

Pour le premier ministre, connaitre les différents profils des terroristes est une importante avancée dans la lutte contre le terrorisme.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

