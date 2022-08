Lutte contre le terrorisme : « Il n’est pas question pour nous, de marchander quoi que ce soit » (Albert Ouédraogo)

Six mois après sa nomination comme Chef du Gouvernement, Albert Ouédraogo a fait le point de la conduite de l’action gouvernementale, ce mardi 23 août 2022.

Dans le domaine de la lutte contre, le premier ministre, Albert Ouédraogo, est fait comprendre que l’Etat s’appuie sur deux piliers.

« Le premier pilier est basé sur l’action militaire, mais nous savons très bien que l’action militaire a ses limites. Comme on le dit, la balle du militaire tue le terroriste, mais ne tue pas le terrorisme. Beaucoup d’efforts sont faits aujourd’hui au niveau militaire, pour renforcer les effectifs, pour les équipements des Forces de défense et de sécurité. Au niveau budgétaire également, un effort est fait pour permettre aux opérationnels qui sont sur le terrain, de mener les actions. L’autre pilier concerne le dialogue. Nous fondons beaucoup d’espoir sur le dialogue. Ceux qui nous attaquent sont pour la plupart des Burkinabè. Ce qui nous permet de dire qu’on peut dialoguer avec eux, on peut parler à nos frères. Nous avons choisi de mettre en place, des comités locaux de dialogue, pour la restauration de la paix. Ces comités sont constitués de personnes ressources, de leaders communautaires, que même les terroristes respectent et qu’ils sont prêts à écouter. Il n’est pas question pour nous, de marchander quoi que ce soit. Tout ce que nous pouvons accepter, c’est garantir leur sécurité et leur réinsertion. A ce jour, nous avons mis en place, près d’une dizaine de comités locaux de dialogue et ça fonctionne très bien », a-t-il fait comprendre.

En plus, il a annoncé des réformes des volontaires pour la Patrie ( VDP) notamment la rémunération et l’organisation . A l’écouter, la traitement salarial des VDP sera revu à la hausse.

En outre, le premier ministre a notifié que les revendications des groupes terroristes ne sont pas clairement définies.

« On n’a pas une idée assez claire de ce qu’ils revendiquent. Mais, on a une idée de leur motivation. Les différents profils sous entendent en filigrane les motivations pour lesquels les gens se sont engagés », a-t-il précisé.

