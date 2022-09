Ligue1 Française : Dango Ouattara mange désormais à la table « des grands »

Très bon début de saison pour l’international burkinabè, Dango Ouattara en ligue 1 française. En effet, ce dimanche 11 septembre 2022, au compte de la 7ème journée de ligue 1, l’Étalon a encore fait parler son talent en inscrivant un but sur un coup franc à la 19ème minute et en délivrant une passe décisive à la 74ème permettant à son équipe Lorient de s’imposer sur un score de 3 buts à 2.

L’ailier gauche Dango Ouattara a égalisé puis délivré une passe décisive, permettant à Lorient de l’emporter contre Nantes (3-2). A son compteur Dango compte 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Après ce coup franc splendide réalisé à la 19ème Dango Ouattara mange maintenant à la table des grands en ligue 1 avec ses 3 buts et 3 passes décisives.

Eh oui! Trois joueurs seulement cumulent au moins trois buts et trois passes décisives depuis le début du Championnat. Les deux premiers évoluent au PSG et n’ont plus à être présentés. Il s’agit de Lionel Messi (3 buts et 7 passes) et Neymar (8 et 6). Le troisième, en revanche, est peut-être la plus grosse révélation du début de saison en l’occurrence Dango Ouattara.

Au classement, son club Lorient, en revanche occupe la 4ème place avec 16 points au tableau. suivi de l’Olympique Lyonnais.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

