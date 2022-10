« Je suis libre de mes mouvements » (Abdoulaye Mossé)

0 Partages Partager Twitter

« Après des heures de perquisition à mon domicile et à mon bureau suite à une procédure de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), je tiens à rassurer l’opinion nationale et internationale que je suis libre de mes mouvements !

La procédure suit son cours. Merci à tous les camarades militantes et militants . Dieu bénisse le Burkina Faso ! »

Abdoulaye Mossé

