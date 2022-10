Lutte contre la corruption : Quatre nouveaux contrôleurs de l’ASCE-LC ont prêté serment

0 Partages Partager Twitter

Urbain Millogo, nouveau contrôleur général adjoint, Kalifa Koné, Karim Ganou et Aimé Nana, tous nouveaux contrôleurs d’État, ont prêté serment pour le compte de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) devant les membres du conseil constitutionnel ce jeudi 13 octobre 2022 à Ouagadougou.

« Je jure et prends solennellement l’engagement, devant le peuple burkinabè, de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d’accomplir ma mission avec toute objectivité qui sied à une personne libre et digne, de ne prendre en compte aucune considération liée à la parenté, à l’amitié ou à la haine et de me conduire en toute circonstance avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion ».

C’est avec ces mots que le nouveau contrôleur général adjoint de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) et les trois autres contrôleurs d’État ont prêté serment.

Le président par intérim du Conseil constitutionnel, Bouraïma Cissé a rappelé au nouveau contrôleur général adjoint et aux trois contrôleurs d’État la lourde responsabilité que le peuple burkinabè leur a confiée et qui exige d’eux des valeurs d’honnêteté, de dignité et de loyauté.

Également, il les a exhortés à garder toujours à l’esprit dans l’exercice de leurs fonctions le serment qu’ils ont prêtés. « Loin d’être une simple formalité, il est un engagement solennel, respecter les obligations de vos nouvelles fonctions. Dans cette optique vous devez faire montre d’impartialité, d’abnégation au travail parce que la violation de serment peut donner lieu à des sanctions », a-t-il prévenu.

Urbain Millogo, le nouveau contrôleur général adjoint a précisé que son principal rôle sera d’assurer la coordination technique des audits, des investigations, des déclarations d’intérêt et des préventions. Il reconnait que les attentes des populations vis-à-vis de ce que doit être l’action de l’ASCE-LC sur le terrain sont en grand nombre.

Ainsi, il a promis qu’avec l’aide et le soutien des autres membres de l’institution, ils pourront relever le défi. Aussi, a-t-il souligné que l’ASCE-LC n’est pas là seulement pour suivre ceux qui font le mal mais d’éviter que les gens fassent le mal.

