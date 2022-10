Conduite de la transition : Des manifestants pour le maintien du capitaine IB

0 Partages Partager Twitter

Des jeunes issus de plusieurs Organisations de la société civile (OSC), réunis ce jeudi 13 octobre 2022 à la place de la révolution, ex-place de la nation de Ouagadougou, ont sonné la mobilisation générale avant la tenue des assises nationales prévues les vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022.

Ces jeunes disent avoir déjà fait le choix du Capitaine Ibrahim Traoré, avant même la tenue des assises nationales annoncées pour le vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022.

« Ibrahim Traoré, c’est ce que nous voulons. Nous sommes donc sortis pour le (ndlr, Cap. Ibrahim Traoré) soutenir pour les assises de demain et d’après-demain. On est sortis pour notre pays, et non pour personne. Toute la journée, on va avoir une caravane pour montrer à tout le monde que sans Ibrahim on n’est pas d’accord », a indiqué Cheick Ramadan Haidara, président de la coalition Burkina-Russie.

« IB ou personne au sortir des assises nationales », a-t-il alors prévenu. « Nous, on veut Ibrahim ; on ne veut pas quelqu’un d’autre. S’ils ont essayé de mettre quelqu’un d’autre, ils ne vont pas sortir dèh. Si quelque chose lui arrive aussi, ils vont savoir que… », a-t-il aussi averti.

Ses attentes vis-à-vis du capitaine Ibrahim en tant que chef d’Etat confirmé au lendemain desdites assises, « qu’il aille avec les Russes. Pas pour qu’ils viennent nous coloniser, mais pour qu’il (ndlr, capitaine IB) puisse acheter de bonnes armes, de bons drones pour aider notre armée », a dit Cheick Ramadan Haidara.

Même son de cloche chez Aboubacar Ouédraogo, du Réveil du peuple (OSC). « C’est la jeunesse qui a choisi son président. Faut pas ils vont venir nous contredire. Il faut qu’ils comprennent qu’au Burkina ici, les jeunes ont fait leur choix, et c’est Ibrahim Traoré.

Nous allons l’accompagner », a-t-il réitéré tout en interpellant Ibrahim Traoré « d’écouter le peuple, la jeunesse ». Notre mobilisation se poursuit toujours pacifiquement, pas dans la violence, a-t-il également tenu à préciser.

Une caravane de mobilisation

Arouna Bonkoungou, membre du Mouvement Africa révolution, a expliqué le sens de la tenue d’une caravane de mobilisation en vue des assises des 14 et 15 octobre 2022. « On veut faire une caravane ; faire le tour de Ouagadougou ; appeler tous les commerçants, tous les dignes filles et fils de ce pays à se mobiliser massivement pour venir aux assises, à Ouaga 2000. Nous, nous allons veiller là-bas ce soir (ndlr, à Ouaga 2000).

Demain, il n’y aura pas de marché. Nous demandons à tous les commerçants de fermer pour qu’on aille ensemble suivre les assises pour que tout se passe devant nous », a-t-il expliqué. De ce qui est du trajet de cette caravane, il laisse entendre : « On a décidé de passer au 10 yaar, Sankar yaar, Rood-wooko, Zabr Daaga… pour terminer à Ouaga 2000 ».

Il faut noter qu’à Bobo-Dioulasso, ce 13 octobre 2022, un groupe de manifestants réclament également le Capitaine Ibrahim Traoré en tant que Président du Faso au sortir des assises nationales. Ils disent manifester pacifiquement, tout en disant non aux casses et aux actes de vandalisme. Ces jeunes souhaitent, par ailleurs, qu’il n’y ait plus de coup d’Etat encore au Burkina Faso.

Les assises nationales sont prévues du 14 au 15 octobre 2022 à Ouagadougou. Elles seront marquées notamment par l’adoption d’une nouvelle Charte de la Transition ainsi que la désignation d’un Président de la Transition.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

