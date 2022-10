Tournoi inter-rédaction 2022 : L’équipe de Sidwaya remporte le trophée

0 Partages Partager Twitter

L’équipe des éditions Sidwaya a remporté la 15e édition du Tournoi inter-rédactions (TIR) le vendredi 14 octobre 2022 à Ouagadougou contre les acteurs culturels suite à une séance de tirs au but (2 à 0).

La finale de la 15e édition du Tournoi inter-rédactions (TIR), dans le cadre de la communion et de la sympathie entre journalistes, s’est déroulée à Ouaga 2000 sur le terrain Siguiyan Arena.

A cet effet, six équipes ont participé à ce tournoi dont la presse écrite et audiovisuelle privée, la team RTB (radio et télévision), la presse de Bobo-Dioulasso, les éditions Sidwaya, et comme équipe invitée les acteurs culturels.

La compétition s’est déroulée sous le format d’un mini-championnat en phase de groupe. En finale, l’équipe des éditions Sidwaya affrontait les acteurs culturels qui jusque-là enchainaient les victoires. Les joueurs des éditions Sidwaya se sont frayés un chemin jusqu’à la victoire, par des exercices de tirs aux buts en phase de groupe, en demi-finales et remporter la victoire à la finale avec un score de 2 à 0.

Le président du comité d’organisation de ce tournoi, Sékou Diarra, s’est dit satisfait pour un bilan pour les quinze ans dudit tournoi. Il a expliqué que cela a permis à de nombreux confrères de se connaitre.

« C’est vrai qu’on se lit, on s’écoute mais ce n’est pas évident qu’on se connaisse. Mais avec le TIR, nous nous nous sommes frottés entre grands frères et petits frères », a-t-il indiqué. Pour Alexis Konkobo, président d’honneur de l’Association des journalistes sportifs burkinabè (AJSB) et parrain de ce tournoi, la prestation générale des acteurs était animée d’une volonté de brandir le trophée.

Selon lui, Sidwaya n’est pas à sa première victoire, ce média a inscrit de nombreuses fois son nom au palmarès des précédentes éditions du TIR. A l’écouter, pour cette année, c’est une jeune équipe dynamique qui a su apporter la rythmique à l’équipe des acteurs culturels dans cette rencontre.

« Théoriquement les acteurs culturels étaient favoris. Dans la pratique, Sidwaya a su déjouer le piège. Et je pense que c’est un honneur à l’ensemble des Hommes de notre métier (Ndlr, journalisme) » a affirmé Alexis Konkobo.

En rappel, une remise de prix spéciaux suivie d’une enveloppe s’est effectuée dans diverses catégories. Il s’agit, entre autres, du joueur le plus âgé (Paul David Bambara de la team RTB), du meilleur gardien (Judicaël Kaba de l’équipe des acteurs culturels), du meilleur buteur et joueur (Ousmane Traoré des éditions Sidwaya) avant de clore par la coupe de l’équipe championne.

Jean Yves DEPRI (stagiaire)

Burkina 24

