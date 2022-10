Lutte contre le travail des enfants dans la chaine de valeur du Coton : Faso action pour le développement communautaire (FDC) et CLEAR Cotton outillent 305 enfants et jeunes

Lutte contre le travail des enfants dans la chaine de valeur du Coton : Faso action pour le développement communautaire (FDC) et CLEAR Cotton outillent 305 enfants et jeunes

0 Partages Partager Twitter

Lutte contre le travail des enfants dans la chaine de valeur du coton : FDC offre, avec le soutien de CLEAR Cotton, des kits d’installation à 305 enfants et jeunes victimes ou à risque de travail des enfants qui ont été formés

La suite après cette publicité

Faso action pour le développement communautaire (FDC) a remis des kits d’installation à 305 enfants et jeunes dont 163 filles des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre et des Hauts-Bassins. Ces jeunes ont été formés, durant six (06) mois dans divers corps de métiers, notamment la coupe-couture, l’élevage de volaille, la mécanique deux roues, la soudure, etc. La cérémonie officielle de remise des kits d’installation aux bénéficiaires des Hauts-Bassins a eu lieu à Bobo-Dioulasso, dans la salle de conférence de l’Union provinciale des producteurs de coton du Houet.

La problématique du travail des enfants dans la chaine de valeur du coton est une réalité au Burkina Faso. Le phénomène est toujours présent dans les zones à forte production cotonnière, notamment dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. FDC, avec l’appui technique et financier de l’Organisation internationale du travail (OIT), à travers le projet CLEAR Cotton : Elimination du travail des enfants et du travail forcé dans la chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement : Une approche intégrée, travaillent à endiguer ce phénomène.

Ainsi, depuis le 1er juin 2021, FDC met en œuvre le « Programme intégré d’actions de prévention, d’identification et de retrait d’enfants en situation ou à risque de travail des enfants dans la chaine de valeur du Coton, du Textile et de l’Habillement et d’appui à leur réinsertion socioprofessionnelle », qui couvre trois provinces, à savoir le Kadiogo, le Mouhoun et le Houet, avec l’appui du projet CLEAR Cotton de l’Organisation internationale du Travail (OIT), cofinancé par l’Union Européenne et mis en œuvre conjointement avec l’organisation des nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).

Pour ce faire, 305 enfants dont 163 filles en situation ou à risque de travail des enfants dans la chaine de valeur du coton ont été identifiés dans les provinces du Kadiogo, du Mouhoun et du Houet et placés en formation professionnelle auprès de maîtres artisans ou structures de formation dans divers corps de métiers dont la couture, la mécanique, la soudure, l’élevage de volaille, l’électricité bâtiment, etc.

Monsieur Nestor ZONGO, coordonnateur du projet au sein de FDC revient sur ce processus. « Lutter efficacement contre le travail des enfants en leur offrant de meilleures perspectives d’avenir à travers la formation professionnelle, tel était le but du présent projet. Les enfants identifiés ont bénéficié d’une formation intensive de six (06) mois auprès de maîtres artisans et centres de formation identifiés avec l’appui des directions provinciales en charge de l’Action Sociale des trois provinces.

Outre la formation professionnelle, les enfants ont bénéficié d’une formation en entrepreneuriat, dispensée par les directions en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle afin de leur permettre de mieux gérer leurs activités et d’être également éligibles pour les différents fonds mis à disposition par le ministère en charge de la jeunesse pour les entrepreneurs ».

A l’issue de cette formation, des kits d’installation d’une valeur totale de plus de dix-neuf (19) millions ont été remis aux bénéficiaires dans les différentes localités. A Bobo-Dioulasso, les enfants ont reçu leurs kits d’installation le vendredi 30 septembre 2022 dans la salle de conférence de l’Union provinciale des producteurs de coton du Houet. A Dédougou, ce sont 100 enfants dont 46 filles, et à Ouagadougou 93 enfants dont 76 filles qui ont également reçu leurs kits d’installation.

Ces kits, a insisté M. TRAORE Alassane, Coordonnateur national du projet CLEAR COTTON du BIT au Burkina Faso, sont des kits de démarrage, une aide au lancement de leurs propres activités dans leur localité d’origine, et ce dans des conditions plus acceptables. « Le BIT espère sincèrement que ces actions permettront aux enfants d’avoir de meilleures perspectives d’avenir et également de contribuer au développement de leur localité », a-t-il souhaité.

Il a également invité les parents ou adultes responsables des bénéficiaires à accompagner ces derniers dans ce processus. Aux autres acteurs du projet, il a eu des mots de remerciements « Je tiens à remercier l’ensemble des structures déconcentrées de l’Etat, notamment les directions en charge de la jeunesse, de l’action sociale, et du travail et de la protection sociale, ainsi que les collectivités territoriales, qui ont grandement contribué à l’atteinte des résultats engrangés à ce jour.

Aux différentes Unions provinciales et départementales des producteurs de coton, j’aimerais témoigner ma reconnaissance et ma gratitude pour l’accompagnement et les nombreuses actions entreprises dans la lutte contre le travail des enfants dans la chaine de valeur du coton de leurs localités ».

Abdramane SANOU est l’un des heureux bénéficiaires. Au nom de tous ses camarades, il a remercié la FDC ainsi que le BIT pour avoir initié cette formation. Tout en promettant de prendre soin du kit dont il a été doté et d’exercer avec le plus grand sérieux son métier, il a émis le souhait que ce type de projet soit pérennisé afin de sortir plus d’enfants en situation ou à risque de travail des enfants dans la chaîne de valeur du coton.

publicite