Burkina Faso : La 16eme édition du SIAO reportée à une date ultérieure

« Dans l’attente de la mise en place du Gouvernement de la Transition, le Secrétaire Géneral du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, assurant l’expédition des affaires courantes porte à la connaissance de l’ensemble des exposants et des partenaires du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) que la 16eme édition prévue se tenir du 28 octobre au 06 novembre 2022 est reportée à une date ultérieure.

Le Comité National d’Organisation présente ses excuses aux exposants, aux acheteurs et visiteurs professionnels, aux sponsors, aux médias, aux partenaires techniques et financiers et aux pays amis et frères, pour les désagréments que ce report pourrait occasionner ».

