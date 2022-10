Burkina Faso : Un projet de soutien à la production et la vente d’arts plastiques voit le jour

0 Partages Partager Twitter

Le collectif de l’association nationale des artistes plasticiens du Burkina (Burkina BARSO) et ses partenaires ont procédé au lancement officiel du projet intitulé « soutien à la production et la vente d’arts plastiques ». Ce projet, présenté ce mardi 18 octobre 2022 est d’une valeur de cinq millions trois cent onze mille deux cent vingt-cinq (5.311.225) francs CFA et va consister, dans une première phase, à la production et à la vente d’œuvres d’arts, du 18 octobre au 25 novembre 2022.

Afin de développer l’industrie culturelle et touristique, le ministère en charge de la culture, à travers le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a lancé un appel à projet au cours duquel, l’association nationale des artistes plasticiens du Burkina (Burkina BARSO) a souscrit et bénéficié et cela d’une valeur de 5.311.225 francs CFA.

A en croire Jean Luc Bambara, artiste sculpteur et promoteur du projet, le contexte actuel fait que « l’artiste burkinabè ne vit plus de son art », raison pour laquelle il a fait appel aux bonnes volontés pour bénéficier de leur soutien afin de former la jeunesse à produire des œuvres.

Pour Simon Yaméogo, représentant de la directrice générale du FDCT, ce projet vise à accompagner 10 jeunes artistes plasticiens et volontaires dans la production et la commercialisation des œuvres artistiques.

« Le projet a trouvé un intérêt auprès du comité de prêt du fonds qui a financé le projet au profit des jeunes de quatre régions, la région du centre ouest, la région du nord, la région du centre est et du centre », a-t-il soutenu.

Dans la même lancée, Adama Segda, secrétaire général adjoint, s’est réjoui de la tenue de ce projet malgré les difficultés que rencontre le secteur de la culture, elle invite par ailleurs la population à encourager les artistes.

« Les œuvres ce ne sont pas forcement pour la décoration mais ce sont des éléments de notre patrimoine qui permettent de nous ressourcer, qui éduquent nos enfants, qui sensibilisent nos populations. C’est donc très important que nous nous en approprions. Je vous invite donc à consommer l’art burkinabè », s’est-elle exprimée.

Une initiative saluée par Hamidou Porogo, bénéficiaire du soutien, ressortissant de la région du nord (Gourcy). « Ce projet va permettre de pouvoir écouler les produits que nous produisons chez nous ici à l’espace Barso. Je les (initiateurs) sollicite encore à faire plus, c’est-à-dire après la production de nos arts, prendre part au vernissage, aux expéditions et nous aider à vendre quelques objets », a-t-il souhaité.

A noter qu’une seconde phase de mise en vente est attendue de novembre à décembre 2022 à l’espace culturel Barso, lors des grands rendez-vous culturels et à des éventuelles foires en Europe.

Micheline OUEDRAOGO et Jean-Yves DEPRI (Stagiaires)

Burkina24

