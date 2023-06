Ouaga | Quartier Zongo : 18 nouveaux CEG d’une valeur de près de 6 milliards de F CFA pour faciliter l’accès à l’éducation

0 Partages Partager Twitter

C’est au CEG de Zongo, dans l’arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou que l’UNICEF a choisi de remettre officiellement 18 Collèges d’Enseignement Général (CEG) au ministère en charge de l’enseignement, réalisé sous financement du gouvernement du Japon. Un ouf de soulagement, car ces infrastructures permettront d’améliorer l’accès à l’éducation au profit des élèves de ces dites zones. La cérémonie officielle est intervenue ce lundi 19 juin 2023 en présence de plusieurs autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses.

C’est dans le cadre du projet de construction d’infrastructures scolaires au profit du post primaire dans les régions du centre et du centre-sud que les 18 Collèges d’Enseignement Général (CEG) ont étés livrés. Cela relève de la conclusion d’un accord entre l’agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l’UNICEF, avec la participation du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).

« L’accord tripartite qui lie la coopération japonaise (JICA), le MENAPLN et l’UNICEF, a permis ces réalisations en moins de deux ans, de juin 2021 à février 2023, toutes pourvues d’installations pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que de l’équipement, du matériel et des fournitures scolaires.

Ces collèges représentent des modèles d’écoles post-primaires de qualité, adaptés aux enfants et vont permettre dans l’immédiat d’atteindre 3 414 enfants (1 988 filles) et dans 15 ans plus de 60 000 enfants. A cela s’ajoutent des kits scolaires pour 7 178 enfants et la formation de 620 femmes et 1 184 hommes pour un environnement scolaire plus sûr », a détaillé Sandra Lattouf, représentante de l’UNICEF au Burkina Faso.

C’est depuis plusieurs années maintenant que le Japon n’a cessé de manifester son accompagnement au Burkina Faso dans le cadre de la promotion de l’éducation. Aujourd’hui encore cette solidarité et cet accompagnement ont été démontrés, grâce à la réception de ces 18 CEG flambants neufs d’une valeur de 6 milliards 700 millions de francs CFA.

« Le gouvernement du Japon s’est toujours montré solidaire des efforts du gouvernement burkinabè en matière de formation du capital humain. La vocation du présent projet, de plus de 6 milliards de FCFA, est d’augmenter l’offre éducative, tout en répondant aux exigences de qualité. C’est pourquoi des laboratoires et des terrains de sport ont été réalisés dans ce cadre », a expliqué Masaaki Kato, ambassadeur du japon au Burkina Faso.

Ces infrastructures répondent à un besoin réel des élèves des localités où elles ont étés implantées. Les élèves par la voix de leur porte-parole ont affirmé qu’ils pourront ainsi apprendre dans de bonnes conditions. En remerciant les donateurs pour le précieux cadeau offert, ils ont par ailleurs saisi l’occasion pour poser certaines doléances.

« Nous serions davantage comblés si nous pouvions disposer d’une bibliothèque, d’une salle informatique et enfin une clôture pour sécuriser les biens et nos personnes. Nous prenons l’engagement de bien prendre soin de ces infrastructures, d’être des élèves exemplaires et travailleurs pour faire de notre établissement, une école de qualité amie des enfants », a fait savoir Titimbou Leonida Jessica, porte-parole des élèves du CEG de Zongo.

André Joseph Ouédraogo, ministre en charge de l’éducation a tenu à marquer sa satisfaction à la vue des réalisations. Pour lui, ces infrastructures auront l’avantage d’accroitre l’offre de l’éducation au Burkina Faso, et par la même occasion, favoriser des résultats scolaires plus performants.

« Je tiens au nom du gouvernement à remercier nos amis les Japonais pour cet acte très fort. Nous avons visité les locaux et les salles de classes. Ce sont des écoles de l’avenir qui prennent tout en compte, notamment le genre, la gestion hygiénique des menstrues… C’est pratiquement du jamais vu. Je pense que c’est une vision largement partagée par le gouvernement », a exprimé le ministre en charge de l’éducation.

Ces 18 CEG sont constitués de bâtiments pédagogiques et administratifs tous équipés. Cela fait un total de 104 salles de classes disposant d’électricité, de 18 blocs administratifs, de 90 blocs de latrines, des forages et des aires de jeux pour les CEG disposant de grands espaces.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

