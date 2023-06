Après Cap Vert # Burkina Faso : « On va travailler pour revenir plus forts » (Issoufou Dayo)

Issoufou Dayo a égalisé pour les Étalons à la mi-temps face au Cap Vert pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Malgré cela, les Étalons ont perdu (3-1) sur la pelouse synthétique du Stade Várzea de Praia. Pour Issoufou Dayo, il faut tirer des leçons de cette défaite.

Issoufou Dayo espérait remettre les Étalons sur la bonne marche en égalisant en fin de première période face aux Requins bleus du Cap Vert le dimanche 18 juin 2023. Mais non. Le Cap Vert s’est imposé 3 à 1 et se qualifie pour la CAN 2023. Pour le vice capitaine des Étalons, c’est un échec collectif.

« C’était un match très compliqué surtout que nous sommes en vacances. On voulait tout faire pour gagner ce match. Je pense que les buts qu’on encaisse, on ne peut pas accuser quelqu’un. Ce ne sont pas des erreurs individuelles. Si on avait assuré la couverture, on n’allait pas encaisser. C’est tout le groupe », admet Issoufou Dayo qui a occupé le poste de défenseur central avec Edmond Tapsoba.

Se remettre au travail

C’est une défaite d’ailleurs que Issoufou Dayo veut vite oublier. Pour cela, après les vacances, il faut se mettre au travail, estime-t-il : « On va retravailler. Il reste un match au mois de septembre, on va le jouer à fond. Cette défaite va nous réveiller. Il y a des défaites qui font très mal. Cette défaite nous a fait très mal. On va redescendre sur terre et savoir qu’on peut perdre un match comme gagner ».

Les Étalons sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN prévue en Côte d’Ivoire au mois de janvier et février. Pour Issoufou Dayo, les Étalons ne doivent pas manquer cette échéance. « Il y a la Coupe d’Afrique qui arrive bientôt, dans la tête de tout un chacun, on va se dire qu’on doit rester concentrés. On va travailler pour revenir plus forts », promet Issoufou Dayo, sociétaire du RS Berkane.

Malgré la défaite, les Étalons gardent la tête du groupe B et sont qualifiés en même temps que le Cap Vert. Le Togo de Paulo Duarte paye le prix fort de cette défaite des Étalons puisqu’il est désormais éliminé de la course à la qualification.

