Burkina Faso : La SOGOB trace les sillons de son 10ème congrès

En prélude au 10ème congrès coïncidant avec la commémoration des 30 ans d’existence de la Société des gynécologues obstétriciens du Burkina Faso (SOGOB) prévu du 21 au 23 juin 2023 à Ouagadougou, un pré congrès est organisé à cet effet. Le lancement du pré congrès est intervenu ce lundi 19 juin 2023 avec en toile de fond six ateliers prévus sur deux sites. Plusieurs sous thèmes seront développés autour du thème principal « La contribution de la SOGOB pour l’amélioration de la santé maternelle et périnatale au Burkina Faso ».

Le pré congrès initié par la Société des gynécologues obstétriciens du Burkina Faso (SOGOB) est prévu du 19 au 20 juin 2023 à Ouagadougou. Durant 48 heures, six activités sont prévues sur le site du CHU Yalgado Ouédraogo et sur le site du CHU de Bogodogo. « Les activités pré congrès consiste à identifier des activités spécifiques de notre spécialité dans lesquelles nous améliorons la connaissance et la compétence de nos membres », a expliqué Pr Adama Ouattara, secrétaire général de la SOGOB.

Ainsi, des six activités qui vont meubler les 48heures du pré congrès, plusieurs sous thèmes seront étudiés par les différents participants. A en croire Pr Adama Ouattara, au CHU Yalgado Ouédraogo, il sera question de renforcer la capacité des participants sur l’échographie obstétricale normale et sur l’hystérectomie vaginale pour complication de l’accouchement sous forme d’activités foraines. Pour le second site, à savoir le CHU de Bogodogo, quatre ateliers sont prévus.

Selon le secrétaire général de la SOGOB, il s’agit entre autres du dépistage des cancers gynécologiques et mammaires ; De la lecture accélérée de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtale ; De la réanimation de la mère et du nouveau-né et les manœuvres au cours de l’accouchement du siège.

Sabine Liliou, gynécologue obstétricienne au CHU de Bogodogo, a fait une présentation sur les manœuvres au cours de l’accouchement du siège. De prime abord, elle a expliqué que c’est un phénomène qui existe et est assez fréquent. Les femmes qui en sont confrontées font face à des difficultés communément appelées dystrophies.

« Ces accouchements difficiles, certains sont voués à des césariennes et d’autres sont voués à des manœuvres obstétricales qui permettent l’accouchement par les voies naturelles et c’est ce que nous voulons transmettre comme message aux agents de santé qui œuvrent dans le domaine de l’accouchement.

La sage-femme, le médecin, les étudiants en médecine doivent pouvoir de façon efficace réduire ces dystrophies en salle. Parce que ça engage le pronostic vital de l’enfant, et ça expose aussi la mère à des complications notamment les complications hémorragiques et les traumatismes en terme de déchirure, en terme de rupture utérine », a-t-elle indiqué.

Le pré congrès de la SOGOB est financé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il vise à préparer sinon, planter le décor du 10ème congrès de la SOGOB prévu du 21 au 23 juin 2023 à Ouagadougou.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

