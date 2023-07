Le Ministre Émile ZERBO présente ses civilités au Mogho Naaba Baongho

publicite

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), Monsieur Émile ZERBO, avec à ses côtés, le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Principal de Police, Mahamadou SANA, a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté, le Mogho Naaba Baongho, ce samedi 22 juillet 2023, à Ouagadougou.

Après avoir présenté ses civilités, le Ministre Émile ZERBO a soutenu que suite à sa prise de fonction à la tête du département ministériel, il était de bon ton, pour lui, de rendre une visite de courtoisie à sa Majesté, le Mogho Naaba Baongho.

Sa Majesté, le Mogho Naaba Baongho a salué la démarche du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Monsieur Émile ZERBO qui, selon lui, est empreinte de courtoisie et d’humilité. Il a souhaité beaucoup de courage et de réussite au Ministre ZERBO qui hérite d’un département dont les attentes des populations sont nombreuses, au regard du contexte sécuritaire.

Après avoir prôné les valeurs de cohésion, de solidarité, et d’entente et prié les mânes des ancêtres pour un retour rapide de la paix au Burkina Faso, le Mogho Naaba Baongho a dit toute sa disponibilité à accompagner le Ministre Émile ZERBO pour la réussite de la mission à lui confiée.

Source : DCRP/MATDS

