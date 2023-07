Quartier Patte d’Oie de Ouagadougou : Ismaël Bonkoungou soulage des riverains

publicite

Les riverains de l’arrondissement 12 de la commune de Ouagadougou ont désormais deux de leurs rues bitumées. Ismaël Bonkoungou, Administrateur général adjoint de Liz Aviation, donateur, accompagné des autorités municipales de la commune, a officiellement inauguré lesdites infrastructures ce samedi 22 juillet 2023.

Deux rues (15.163 et 15.165) d’une longueur totale de 400 m. Une chaussée d’une largeur de 6 m. Des caniveaux d’une longueur de 270 m.

Telles sont, entre autres, selon Inoussa Ouédraogo, Coordonnateur de travaux au niveau du Groupe EBOMAF, maître d’ouvrage du projet, les caractéristiques des infrastructures offertes aux riverains de l’arrondissement 12 de la commune de Ouagadougou, au niveau du quartier de la Patte d’Oie.

Le donateur, Ismaël Bonkoungou, Administrateur général adjoint de Liz Aviation, dit apporter, au travers desdites infrastructures, sa petite touche au développement socioéconomique du Burkina Faso à côté de ce qu’apporte déjà l’État.

« Je voudrais rassurer qu’à chaque fois que nos possibilités le permettront, Liz Aviation restera toujours aux côtés des populations à travers des activités impactantes », a-t-il également indiqué.

Assami Tiendrébéogo, 1er Vice-président de la commune de Ouagadougou, a fait savoir la gratitude de la commune et dit espérer que l’acte du donateur inspire d’autres.

Les riverains bénéficiaires ont aussi témoigné leur reconnaissance au donateur et son partenaire le Groupe EBOMAF. « …N’eut été cela, on ne pouvait pas s’asseoir ici. On allait marcher sur la pointe des pieds ici et l’eau jaillissait du sol. Grâce à votre œuvre, aujourd’hui nous avons un assentiment complet. Les nids de moustiques sont partis », a témoigné le porte-parole des riverains, le doyen Napon.

Aussi a-t-il invité à avoir un comportement responsable vis-à-vis des infrastructures. « Évitons de boucher les caniveaux avec les ordures. Évitons de faire du n’importe quoi avec ce joyaux que nous avons», a-t-il appelé.

En marge de l’inauguration des infrastructures, Ismaël Bonkoungou et les autres officiels présents ont symboliquement mis en terre un plant d’arbre.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

