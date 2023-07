Situation sécuritaire : Le conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine échange avec le Chef de l’Etat

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a eu ce lundi 24 juillet 2023, une séance de travail avec le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine. Présents à Ouagadougou pour une mission d’évaluation de la Transition, les membres du Conseil ont échangé avec le Capitaine Ibrahim TRAORE sur les questions sécuritaires.

La suite après cette publicité

« Nous avons essayé d’expliquer les objectifs de notre mission, qu’il a bien compris. Durant nos échanges, il a bien voulu apporter sa contribution en nous expliquant un peu la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et donc ses priorités », a déclaré le président du mois du Conseil de Paix et de Sécurité, l’Ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès de l’Union africaine, Mohamed Lamine THIAW.

Selon le président du mois, « les échanges ont été assez fructueux et il y a eu une approche consensuelle entre son excellence monsieur le Président de la Transition et le Conseil de Paix et de Sécurité ». Le Conseil va poursuivre les échanges avec le chef du gouvernement, le Corps diplomatique et les représentants de l’Union africaine. Déjà la mission a rencontré des membres du gouvernement où tous les sujets qui sont au centre des préoccupations du peuple burkinabè ont été abordés.

Les membres du Conseil ont également effectué un déplacement au camp des personnes déplacées internes à Nagréongo dans la région du Plateau central où ils se sont entretenus avec les déplacés. « Nous leur avons exprimé notre solidarité. Nous leur avons également assuré que le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine va tenter de trouver des solutions à leur situation », a conclu Mohamed Lamine THIAW.

Source : Présidence du Faso

publicite