Côte d’Ivoire : Un taux de réussite de 32,09% enregistré au baccalauréat session 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

Côte d’Ivoire – La session 2023 du baccalauréat a enregistré au niveau national un taux d’admission de 32,09% contre 30,78%, en 2022, soit une hausse de 1,31%.

La suite après cette publicité

Sur les 340.213 candidats qui ont effectivement été soumis aux épreuves du Baccalauréat session 2023, 109.166 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 32,09% contre 30,78% à la session 2022 et 29,24% en 2021, a rappelé Mariam Nimaga Dosso, la directrice des examens et concours (DECO) du ministère ivoirien de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation.

Les résultats par genre indiquent que sur 178.043 garçons, 58.985 ont été déclarés admis, soit 33,13% alors que sur 162.170 candidates, 50.181 ont été déclarées admises, soit un taux d’admission de 30,94%.

Rappelons que les épreuves écrites du Baccalauréat session 2023 en Côte d’Ivoire se sont tenues du 03 au 06 Juillet dernier.

Lire aussi 👉🏿 Examens scolaires session 2023 : Des augmentations et baisses enregistrées par rapport à la session de 2022

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

publicite