Défense et sécurité : Des experts en réflexion à Ouagadougou

Le ministre en charge de la sécurité, Émile Zerbo, a présidé la cérémonie d’ouverture du forum de la recherche stratégique qui se tient du 27 au 28 juillet 2023 à Ouagadougou. Cette rencontre qui est à sa première édition est placée sous le thème «Ruptures et anticipations stratégiques : défis, enjeux et postures pour les États».

Plus de 200 acteurs nationaux et internationaux agissant dans le domaine de la sécurité et de la défense sont à Ouagadougou pour des réflexions sur la recherche stratégique. Ils y sont pour deux jours de travaux.

Le général de brigade, Barthélémy Simporé, directeur général du Centre national d’études stratégiques a affirmé que depuis 2015/2016, le pays des Hommes intègres est confronté à l’un «des chocs stratégiques les plus déstructurants de son histoire» post-indépendance marqué l’irruption terroriste sur son sol, «avec son lot de défis sécuritaires connexes qui menacent les fondements existentiels de l’État et de la nation en construction», a-t-il déploré.

Pour le général Simporé, il est aujourd’hui tout à fait lisible qu’une rupture s’est opérée dans la géopolitique du Burkina Faso. «Jadis un îlot de paix dans un environnement sous-régional perlé de graves crises sociopolitiques et de conflits armés, le Burkina Faso a subitement basculé dans l’œil du cyclone des attaques terroristes meurtrières», a-t-il déclaré.

Selon lui, il s’agit là d’une véritable surprise stratégique «qui révèle un État, une nation insuffisamment préparé à faire face à un tel déferlement de violences perpétrées par des groupes terroristes aux modes d’actions asymétriques qui mettent à rude épreuve les forces de défense et de sécurité », a-t-il avancé.

À entendre l’ancien ministre de la défense, l’État (burkinabè, ndlr) s’est retrouvé en difficulté de pouvoir mobiliser des ressources stratégiques pour apporter des réponses efficaces, «faute de disposer d’outils dédiés aux chocs exogènes. C’est cela la rupture stratégique. Il faut alors se réorganiser, s’adapter, innover, se réinventer même, tout étant en capacité de réagir promptement et efficacement. Difficile exercice. Hélas, d’une cruelle fatalité ! ».

Le ministre en charge de la sécurité, Émile Zerbo, a souligné que le Burkina Faso a entraîné des ruptures en termes de changement de comportements et de postures à la fois de la part de l’État, «de ses démembrements que des populations».

«Ces changements qu’on pourrait considérer comme des ruptures stratégiques sont également portés par l’ensemble des partenaires techniques et financiers», a-t-il commenté. Le ministre Zerbo a déploré le manque de vision anticipatrice des États sahéliens qui aujourd’hui se retrouvent à la croisée des chemins.

«Il nous faut rompre avec cette politique d’aveuglement ou de courte vue qui finit à la longue par nous propulser devant des surprises et des ruptures stratégiques ainsi que devant des enjeux beaucoup plus complexes à démêler ou à gérer», a-t-il relevé.

Ce forum est organisé par le Centre national d’études stratégiques du Burkina qui réunit des acteurs de la défense et de la sécurité venus de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Bénin, du Sénégal, du Cameroun et du Burkina Faso, pays hôte.

