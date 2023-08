Burkina Faso : L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) échange avec les sociétés de gardiennage

publicite

Dans le cadre de ses activités, l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a tenu un atelier de validation des spécifications techniques standard des prestations de gardiennage des bâtiments administratifs. Cet atelier a regroupé les sociétés de gardiennage et s’est tenu ce mercredi 2 août 2023, à Ouagadougou.

Conformément au décret n°2021-1243/PRES/PM/MDNAC/MSECU/MINEFID/MJDHPC/MICA du 29 novembre 2021, portant réglementation des activités des sociétés privées de sécurité au Burkina Faso, l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a initié un cadre d’échange portant sur la révision des spécifications techniques standard des prestations de gardiennage des bâtiments publics en cohérence avec le décret.

« Il s’agit d’apprécier les spécifications techniques standards qui permettent de recruter les sociétés de gardiennage pour les prestations au niveau de l’administration. Ce sont des spécifications qu’on a, mais, la situation a un peu évolué, surtout au regard d’un texte que le gouvernement a pris pour mieux organiser les sociétés privées de gardiennage.

Donc, il était normal pour nous, autorité de régulation de la commande publique, de revoir notre texte, pour mieux cadrer ça avec ce que le gouvernement vient de retenir avec ce décret », a éclairci d’emblée, Modeste Yaméogo, secrétaire permanant de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique.

Spécifiquement, ce tour de table s’est voulu une aubaine pour entre autres recenser les incohérences de l’arrêté avec le décret n°2021-1243/PRES/PM/MDNAC/MSECU/MINEFID/MJDHPC/MICA du 29 novembre 2021 portant régulation des activités des sociétés ; recenser les insuffisances de l’arrêté n°2019-396/MINFID/CAB du 16 septembre portant adoption des spécifications techniques standard des prestations de gardiennage des bâtiments administratifs et les traiter ; d’intégrer les exigences relatives à la bonne moralité.

Conscient qu’aucune œuvre humaine n’est pas parfaite, les sociétés de gardiennage ont elles aussi des failles, ce qui impacte sans doute leur bon fonctionnement. Pour alors répondre aux normes, des dispositions sont prises, des dires de Modeste Yaméogo.

« Le ministère a adopté un décret sur ce point, et on a précisé des conditions, notamment le personnel qu’on recrute au niveau des sociétés de gardiennage pour pouvoir exécuter les prestations de l’administration, quand même, il faut qu’on ait des vigiles irréprochables sur un certain nombre de choses. Le ministère de la sécurité a contribué en nous donnant des éléments pour permettre à l’administration de recruter ces sociétés dans ce sens », a-t-il dit.

Nombreuses sont donc les attentes de l’ARCOP au sortir de ce tour d’échange. « À termes, c’est que le texte sur les spécifications standards concernant les gardiennages sera revu, et on va intégrer tout ce qu’il y a comme dispositif pour nous permettre d’avoir des prestations de qualité », selon le secrétaire permanant de l’ARCOP.

L’Autorité de Régulation de la Commande a pour mission la régulation des marchés publics et des délégations de service public. A ce titre, elle est chargée de la définition des politiques, de la formation et l’information des acteurs, du maintien du système d’information, de la conduite des audits de l’évaluation du système, du règlement non juridictionnel des différends.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

