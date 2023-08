Burkina Faso : Le CCVA et la Chambre des métiers formalisent leur collaboration avec une convention à la clé

publicite

Le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) et la chambre des métiers du Burkina formalisent leur collaboration en signant une convention cadre de partenariat ce mercredi 2 août 2023. Cette convention vise à renforcer mutuellement les capacités des acteurs des deux institutions.

Cette convention cadre de partenariat concerne spécifiquement les domaines de la formation professionnelle, la promotion de la carte professionnelle de l’artisanat, la promotion de la visite technique et le diagnostic automobile et la promotion de l’expertise sinistre-assurance.

Selon le directeur général de la chambre des métiers, Saydou Tou, cette convention permettra de sensibiliser davantage les acteurs de la chambre des métiers pour qu’ils puissent être en mesure de respecter la réglementation notamment la réparation et la transformation des véhicules.

« Et cette réglementation c’est quoi ? C’est dire que le CCVA a un cœur de métier et dans ce cœur de métier qui est la visite technique, il faut d’abord que les artisans notamment les mécaniciens puissent accomplir un travail de fond et qui va faciliter aussi le travail du CCVA à savoir faire un diagnostic qui donne des résultats et de pouvoir assurer la sécurité au niveau de la circulation routière», a-t-il expliqué.

Dans le cadre de cette convention, le CCVA va apporter des textes et l’expertise pour sensibiliser les acteurs au niveau de la chambre des métiers afin qu’ils puissent faire les réparations et les transformations des véhicules à la limite des dimensions réglementaires, selon Zalissa Koumaré, directrice générale de l’institution.

«S’ils ont l’ensemble des textes, s’ils savent qu’on ne doit pas transformer un véhicule au-delà de quatre essieux, qu’on ne doit pas dépasser une longueur de 12 mètres, qu’on ne pas dépasser une hauteur de 4 mètres, qu’on ne doit pas dépasser une largeur de 2,5 mètres ainsi de suite, c’est sûr que le client qui se présentera, eux-mêmes vont le sensibiliser pour lui dire c’est bien de transformer mais il faut respecter les textes», a-t-elle ajouté.

Zalissa Koumaré a relevé que quand les véhicules viennent au CCVA, beaucoup échouent à la visite technique. Parce que tout simplement le travail qui est censé être fait en amont n’est pas bien fait. «Nous estimons souvent même le taux d’échec à plus de 25%.

Ça veut dire que le véhicule arrive ce n’est pas bien réparé, ils doivent repartir réparer, ça fait des revisites ainsi de suite. Donc si on arrive à encadrer des garagistes à renforcer leurs capacités pour qu’ils suivent l’évolution de l’automobile, pour qu’ils sachent comment réparer de façon professionnelle les véhicules, on verra que le taux d’échec au niveau du CCVA va baisser.

Donc c’est ce partenariat là que nous recherchons ici, renforcer leurs capacités pour qu’ils puissent bien réparer les véhicules et pour qu’ils puissent transformer les véhicules dans les dimensions autorisées», a-t-elle présenté la quintessence de ce partenariat avec la chambre des métiers.

Le directeur de cabinet du ministre en charge des transports, Mamadou Cissé a souligné que ce partenariat va contribuer à améliorer la collaboration et le renforcement des deux institutions. Il a terminé en indiquant que cette convention va permettre aux artisans d’être en conformité avec la réglementation notamment pour ce qui est du volet de la transformation des véhicules.

«De sorte à nous aider à ne plus avoir des véhicules anarchiquement transformés qui rendent la vie difficile à la population, qui expose véritablement, et les usagers de la route, et les conducteurs eux-mêmes à des situations difficiles», a-t-il dit.

