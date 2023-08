« Camions anarchiquement transformés » : Bientôt la répression contre les contrevenants !

publicite

Dans le cadre des activités des 72 heures du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA), le ministre en charge des transports, Roland Somda a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation de contrôle des véhicules anarchiquement transformés ce mercredi 2 août 2023.

«Le 12 juillet 2023, le conseil des ministres a adopté une communication orale relative au contrôle des véhicules anarchiquement transformés. Alors dans la mise en œuvre de cette communication orale, nous avons dit que nous allons procéder d’abord à une phase de sensibilisation de tous les acteurs qui s’adonnent à cette pratique», a rappelé Roland Somda, ministre en charge des transports.

Sur le terrain ce mercredi 2 août 2023, le ministre des transports dit être tombé sur un modèle type de véhicule anarchiquement transformé. «Conçu au départ pour avoir uniquement deux essieux tels que présentés sur la visite technique obtenue à l’acquisition du véhicule comme c’est un véhicule normal, et c’est ce qui est retracé sur la visite technique.

Mais visiblement pour ce que nous constatons aujourd’hui c’est un camion qui est passé de deux essieux à plus de neuf essieux. Vous comprenez combien de fois, on a multiplié le danger en augmentant de façon désordonnée et non contrôlée le nombre d’essieux pour pouvoir transporter plus», a-t-il dénoncé.

S’adressant à tous les acteurs routiers qui s’adonnent à cette pratique, le ministre Somda lève le ton et dit qu’il n’est pas normal que certains Burkinabè mettent en danger la vie des autres au nom de leurs intérêts.

Pour des acteurs qui ne veulent pas subir la sanction, le ministre en charge des transports les invite à se présenter au CCVA pour se procurer des autorisations pour les transformations légales. «Ça veut dire qu’il y a des règles, des dimensions à observer même si c’est transformé.

Et lorsque ces règles sont observées, il est avéré que la vie des populations n’est pas en danger (…). C’est le cas des véhicules lorsque vous les rencontrez à un tournant, vous avez le temps d’aller prendre un café et de venir trouver qu’il n’a pas fini de tourner.

Donc, à l’issue de cette phase de sensibilisation, nous voulons lancer le message que nous allons passer à une vitesse supérieure avec les cas de répression pour les cas vraiment inacceptables dans la circulation sur nos artères. C’est une première étape mais la suite viendra avec la répression contre les contrevenants», a-t-il prévenu.

