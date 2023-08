Burkina Faso : Des journalistes à l’école des statistiques

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a initié un atelier de formation et d’appropriation des indicateurs des statistiques à l’endroit des professionnels des médias du 21 au 25 aout 2023 à Koudougou.

La suite après cette publicité

Inciter les professionnels de médias à utiliser les données dans leur travail journalistique, c’est l’objectif fixé par l’institut national de la statistique et de la démographie (INSD).

Pour Boureima Ouédraogo, directeur général de l’INSD, il est souvent difficile de trouver la bonne information ou l’exploitation de ses données pose problème d’où l’organisation de cette rencontre afin de donner un certain nombre de formations sur les concepts statistiques autour des indicateurs, les définitions et comment utiliser ses indicateurs à bon escient de sortes que non seulement le journaliste puisse être à mesure de bien utiliser mais qu’il puisse effectivement transmettre ses informations à un public plus large.

Abdou Nombré, ingénieur statisticien par ailleurs l’un des formateurs ajoute que l’objectif visé par cette formation est de permettre à l’ensemble des Burkinabè d’utiliser les statistiques dans leur activité quotidienne.

« L’INSD produit beaucoup d’informations mais on a constaté que ses informations ne sont pas utilisées à plusieurs endroits. Ce qui nous a poussé à formuler une activité à l’intention des professionnels des médias pour échanger sur les concepts clés et indicateurs clés qu’on a définis particulièrement sur le recensement général de la population de 2019 », dit-il.

Lors de cette formation, plusieurs plateformes déployées par l’INSD et du système statistique national pour pouvoir diffuser toutes les productions statistiques ont été mises à la disposition des journalistes. Abdou Ganema, renchérit que lors de cette formation, ils sont partis au-delà de ce qu’ils avaient prévu.

« Quand on regarde un peu les contenus qu’on a préparés, on a constaté qu’on est parti au-delà de ce qu’on a prévu comme contenu pour présenter. Ça montre à quel point les professionnels des médias s’intéressent aux données. Ce qu’on a aussi constaté, les gens ne savaient pas ou se trouvaient les données ou les gens cherchaient les données mais ils ne savaient pas comment faire pour accéder à ces données », confie-t-il.

Plus d’une dizaine de journalistes en ligne, en audio-visuel et en presse écrite ont pris part à cette formation qui s’est étalée sur 5 jours .Moment de partage et du donner, ses hommes de médias disent être satisfaits.

« J’ai découvert qu’il y a beaucoup de données au niveau du Burkina Faso de manière générale, sur presque tous les sujets concernant la vie des populations. On a travaillé sur les résultats du 5eme recensement général de la population. On a aussi eu une session sur la plateforme open data Burkina Faso qui a retenu notre attention parce qu’elle comporte en elle toutes les données que ça soit social, santé, climat et environnement et au niveau de l’économie du Burkina. On peut même comparer ses données par rapport à la zone UEMOA », affirme Elsa Sandrine Sawadogo, journaliste à l’Economiste du Faso.

L’institut national de la statistique et de la démographie (INSD), pour une première expérience à travers cette formation, ne compte pas en rester là. Il compte outiller les hommes de médias sur d’autres thématiques sur les statistiques afin que tous les acteurs et utilisateurs puissent s’approprier des concepts clés.

Saly OUATTARA

Burkina 24

publicite