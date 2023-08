Guéguerre au sein de Sank Business : Jules Kadher Kaboré, co-promoteur de la plateforme, s’explique

publicite

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce lundi 28 août 2023, Jules Kadher Kaboré, co-promoteur de Sank Business, a remercié les Burkinabè pour l’engouement suscité autour de la plateforme, et a profité de la même occasion pour parler des zones de turbulence que connait leur entreprise.

«C’est vous qui pratiquement faites Sank, nous, on avait de l’ambition. L’ambition c’était d’annuler des frais de transfert et de réduire considérablement les frais de retrait. Quelque chose que nous avons amené à 1%. (…) Aujourd’hui, on est très fier de ce que Sank a pu faire au Burkina Faso surtout dans le domaine du mobile money», a-t-il lancé.

Le promoteur de Sank Business reconnaît les difficultés qui jalonnent le milieu dans lequel ils évoluent mais il n’est pas prêt à jeter l’éponge. «Il y a certaines difficultés quand vous les affrontez, vous vous remettez vous-même en cause, et vous vous demandez pourquoi vous faites cela. Mais il faut continuer, il faut pousser, il y a toujours des meilleurs jours», a-t-il avancé.

Et pour Jules Kadher Kaboré parmi ces meilleurs jours, il retient celui dont il a reçu l’appel de Mr Boureima Nanema «qui, immédiatement m’a dit qu’il veut aider à faire grandir Sank mais il veut plus que la majorité (80% des parts de l’entreprise, ndlr). Je dis OK, nous avons discuté avec l’équipe également et il n’y avait pas de problème», a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : «ici, l’idée n’était pas une question de majorité ou de minorité (des parts de l’entreprise, ndlr), c’est de faire propulser l’entreprise, faire grandir la boîte. On a signé un contrat devant un notaire malheureusement vers fin mars, début avril, les choses ont changé, le contrat n’est plus respecté, les paroles ont changé complètement. Donc j’ai demandé à ce qu’on puisse modifier ou changer complètement le contrat parce que ce n’est pas ce qu’on s’était dit.

On n’a pas immédiatement saisi la justice, on a essayé entre nous jeunes burkinabè, on peut toujours discuter et trouver des solutions malheureusement, on n’a pas eu de solutions, il fallait maintenant saisir la justice. Dans la foulée, on se rend compte qu’il y a une autre entité au Burkina qui est enregistrée, qui fait les mêmes activités que Sank. Et il s’est avéré que c’est mon supposé associé qui fait cela».

Sur le contrat signé avec Mr Boureima Nanema, Jules Kadher Kaboré avoue que c’est seulement 18% qui lui ont été versés. « À la date d’aujourd’hui, si, je peux vous rassurer sur le contrat que nous avons signé, c’est pratiquement 18% qu’il a versé. Le cabinet est là, le notaire est là, tout ce qu’il fait comme versement est constaté par le cabinet. Et le cabinet peut sortir tous les versements effectués à mon nom», soutient Jules Kadher Kaboré, en disant que le dossier est en justice et attend que celle-ci face son travail.

Mais il dit à son grand étonnement vers début août, des utilisateurs de Sank Business lui envoyaient des liens d’une autre plateforme «Sank money» déjà sur des sites de téléchargement pour savoir si vraiment il s’agissait de sa plateforme.

«C’est ce qui m’a poussé à faire mon post du 5 août 2023, qui était d’ailleurs ambigu pour beaucoup d’entre vous. En réalité c’était pour dire que jusqu’à ce que nous arrivions à comprendre le fond du problème nous ne pouvons pas associer Sank Business à ce qu’ils font. Eux (la partie Nanema, ndlr) veulent dire forcément que c’est une continuité de Sank Business.

Et pourtant le contrat qui nous lie comme je vous ai dit c’est seulement 18% qu’ils ont versé. Donc ils n’ont même pas la majorité (des parts de l’entreprise) à l’heure où je vous parle», a-t-il terminé.

