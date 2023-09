Police Municipale : Cérémonie de sortie du stage de perfectionnement de la 52e promotion

publicite

0 Partages Partager Twitter

La commune de Ouagadougou à travers la Direction Générale de la Police Municipale a organisé le jeudi 31 août 2023 une cérémonie de fin de stage de 166 agents nouvellement sortis de l’Ecole Nationale de Police (ENP)sur le site du futur siège de la Police Municipale sis à l’arrondissement 6.

La suite après cette publicité

Ce sont cent (100) Agents, cinquante (50) Assistants et seize (16) Contrôleurs de la Police Municipale de Ouagadougou qui ont participé activement à ce stage de conditionnement.

L’objectif du recyclage consistait à intégrer dans les habitudes de ces derniers, les mutations sociales causées par la nouvelle donne sécuritaire et de stimuler en eux, la conscience professionnelle.

Ce stage de perfectionnement a duré 45 jours et a connu l’enseignement de plusieurs modules pratiques au regard des enjeux du moment à savoir entre autres : les médias sociaux et les FDS, les harcèlements dans les services publics, les méthodes et les techniques de manipulation des masses et de radicalisation sur les médias sociaux, les self-defenses et les techniques d’intervention.

Malgré les conditions pénibles d’apprentissage évoquées par les encadreurs, les stagiaires ont fait preuve de grandeur d’esprit et sont désormais prêts à accomplir avec professionnalisme, ardeur et détermination toutes missions qui leur seront confiées.

Le Gouverneur de la Région du Centre, Monsieur Abdoulaye Bassinga et le Président de la délégation Spéciale de la commune de Ouagadougou, Monsieur Maurice Konaté ont félicité la hiérarchie de la police municipale pour cette heureuse initiative, et encouragé les impétrants à mettre en pratique les connaissances acquises au profit des populations de la ville de Ouagadougou.

Source : DCRP Commune de Ouagadougou

Écouter l’article

publicite