Soutien aux personnes vulnérables : La CNSS donne le sourire à plus de 800 orphelins et veuves

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) apporte son soutien à des personnes vulnérables composées d’orphelins et de veuves en leur remettant des bourses et des kits scolaires et des vivres.

La cérémonie de remise organisée, dans la matinée de ce vendredi 1er septembre 2023, à Ouagadougou, a été présidée par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié.

Pour l’édition de 2023, 423 orphelins ont bénéficié chacun d’un kit scolaire composé d’un sac, de cahiers et du matériel scolaire d’une valeur de 20 000 francs CFA et d’une enveloppe financière de 80 000 francs CFA représentant une contribution pour les frais de scolarité. Quant aux veuves, elles ont bénéficié de vingt-deux tonnes de vivres composés de sacs de riz de 50 kg.

C’est au total, 873 orphelins et personnes démunies qui ont bénéficié de l’accompagnement de la CNSS et des institutions bancaires d’un coût global de 53 325 000 francs CFA. A l’occasion, le ministre d’Etat, Bassolma Bazié, a salué le geste de l’ensemble des donateurs qu’il qualifie d’acte patriotique au regard de la situation difficile que traverse le Burkina Faso. Il a rassuré les veuves et les orphelins de la disponibilité des plus hautes autorités à leurs côtés.

La marraine de l’édition, la directrice générale de de ECOBANK Burkina, Noélie Cécile Tiendrébéogo, a indiqué que cet acte de parrainage n’est pas seulement une aide financière mais aussi un soutien moral et un lien affectif. Pour elle, c’est une manière de montrer à l’orphelin et à la veuve qu’au Burkina Faso, des personnes les aident, soutiennent et pensent à eux.

Le Directeur général de la CNSS, Dr Herman Yakouba Nacambo a exhorté les enfants à donner le meilleur d’eux à l’école pour faire honneur aux parents et à donner des raisons à son institution de continuer à les accompagner.

Des attestations de reconnaissance ont été remises, au cours de la cérémonie, aux différents partenaires que sont les banques et les institutions financières pour leur générosité en faveur des personnes vulnérables. Une minute de silence a également été observée à la mémoire des victimes de l’hydre terrorisme.

Source : DCRP/MFPTPS

