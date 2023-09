Health Awards acte I : La blouse d’or pour reconnaitre les mérites des agents de la santé

publicite

En octobre 2023, se tiendra la première édition des « Health Awards », une cérémonie de récompense qui vise à célébrer les réalisations et les efforts novateurs qui contribuent à l’avancement de la santé au Burkina Faso. Les initiateurs ont décliné les grands axes de cette cérémonie ce jeudi 31 aout 2023 à Ouagadougou. L’évènement se tient en partenariat avec le ministère de la santé.

Les Health Awards sont des récompenses décernées aux professionnels de la santé et individus qui ont contribué de manière significative à la promotion, à l’amélioration ou au maintien de la santé et du bien-être de la population au Burkina Faso.

Ces prix seront remis au cours d’une soirée de Gala le vendredi 06 octobre 2023, dans la Grande salle des banquets du Centre Cardinal Paul Zoungrana, pour reconnaître l’excellence dans différents domaines de la santé, tels que la recherche médicale, la santé publique, la lutte contre les maladies, la santé mentale et le bien-être général.

« Nous souhaitons honorer les professionnels de la santé, les chercheurs, les organisations non gouvernementales, et tous les individus qui se dévouent pour faire une différence tangible dans la vie des Burkinabè », a confié, Wendlasida Kevin Zongo, commissaire général des Health Awards.

Les organises entendent créer un cadre de collaboration, de partage de connaissances et d’expériences, entre acteurs de santé afin de relever les défis en matière de santé. « En lançant les Health Awards au Burkina Faso, nous lançons également un appel à l’action. Un appel à renforcer nos efforts, à redoubler d’ardeur dans la poursuite de la santé pour tous, à promouvoir l’innovation et à mettre en avant des solutions locales qui répondent à nos besoins spécifiques », a laissé entendre Kevin Zongo.

Pour cette 1ère édition, les professionnels de la santé érigés en ordres professionnels sont autorisés à soumettre leurs candidatures. Sont concernés donc les professionnels de santé inscrits à, l’ordre des infirmiers et infirmières d’État, à l’ordre des pharmaciens, à l’ordre des chirurgiens-dentistes, à l’ordre des médecins, à l’ordre des sages-femmes et maïeuticiens d’État.

Les critères d’éligibilité des différents ordres sont, entre autres, être inscrit à l’ordre et à jour de ses cotisations, être en activité. Six (06) prix principaux dont le Grand prix Health Awards de l’Excellence 2023 qui sera récompensé par le Trophée Blouse d’Or. En plus, des prix seront offerts dans les, catégorie pharmacien(ne)s, catégorie médecins, catégorie infirmier(ère)s, catégorie chirurgiens-dentistes.

Des prix spéciaux dans les catégories Résilience, terrorisme, catégorie RSE, catégorie pédiatrie, catégorie planification familiale, seront offerts.

Au cours de la soirée, une collecte de fonds sera organisée afin d’offrir des soins aux personnes déplacées internes. Les candidatures sont recevables jusqu’au 16 septembre 2023 à 12h30 minutes au commissariat Général des Health Awards 2023, sis à Dassasgho.

Akim KY

Burkina 24

