CAN 2023 : A quelques mois du début, la CAF et beIN Sports à couteaux tirés

A l’approche de la CAN 2023, la Confédération africaine de football (CAF) a effectué un choix radical en décidant de rompre son contrat de diffusion avec beIN Sports, le diffuseur majeur du football africain dans 24 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi qu’en Asie, en France et aux États-Unis. Cette décision a été prise à la suite d’un litige financier opposant l’instance à la chaîne qatarie, notifiée le 1er septembre, a révélé la BBC.

La CAF accuse beIN Sports de ne pas avoir honoré le versement d’une somme estimée à environ 80 millions d’euros. Les deux parties avaient signé en 2017 un contrat d’une durée de douze ans et qui s’élevait à 415 millions de dollars (environ 387 millions d’euros).

Dénonçant cet impayé, la CAF a donc opté pour une rupture de contrat, informe BBC sport Africa ce jeudi 7 septembre 2023, mettant ainsi un terme unilatéralement à la collaboration. De son côté, beIN Sports a réagi avec précaution, reconnaissant qu’il y avait eu « un certain nombre de problèmes qui ont affecté la relation contractuelle ».

Toutefois, le diffuseur n’exclut pas la possibilité de recourir à des procédures judiciaires si les discussions ne parviennent pas à résoudre le différend selon Sport News Africa. La rupture du contrat avec beIN Sports soulève également de sérieuses questions quant à la diffusion de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui doit se dérouler en janvier prochain.

À environ quatre mois du coup d’envoi de la CAN, la CAF se retrouve donc sans diffuseur majeur dans 24 pays, ce qui pourrait potentiellement entraîner un écran noir pour les fans de football en Afrique et dans le monde.

