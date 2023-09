Attaque terroriste au Mali : Macky Sall présente ses condoléances

publicite

Le président de la République sénégalaise, Macky Sall, a condamné l’attaque terroriste perpétrée le jeudi 7 septembre contre le bateau ‘’Tombouctou’’ sur le fleuve Niger, au Mali.

Soixante-quatre personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tuées dans deux attaques distinctes, ce jeudi au Mali. L’une d’elles a visé le ‘’Tombouctou’’, un bateau assurant la liaison entre Koulikoro et Gao sur le fleuve Niger, et une autre une base de l’armée malienne située à Bamba, dans la zone de Gao.

Depuis Dar es Salam, en Tanzanie, où il participe au sommet sur les systèmes alimentaires africains, le président Macky Sall a « fermement condamné l’attaque » contre le Tombouctou. « Je condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée contre le bateau Tombouctou » ce 07 septembre 2023, a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter) ce vendredi 8 septembre 2023.

Il a adressé ses « condoléances émues au Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, aux familles endeuillées et au peuple malien ami et frère ». « Paix à l’âme des victimes », a-t-il terminé. En rappel, un décret présidentiel publié le jeudi 7 septembre déclarait un deuil national de trois jours sur l’ensemble du territoire du Mali, après la mort de 49 civils et 15 soldats des FAMA.

