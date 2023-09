Soutien aux familles des FDS : 167 dames prêtes à emprunter le chemin de l’entrepreneuriat

publicite

La 2ème promotion des apprenantes des centres d’éducation et de promotion sociale des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) est opérationnelle à compter de ce samedi 9 septembre 2023. Forte de 167 membres, cette promotion a pour rôle, comme les autres déjà fonctionnelles, de contenir les conséquences de la crise sécuritaire en permettant aux familles (veuves, orphelins et femmes des blessés) des FDS d’être d’outillées sur des métiers de base et prendre le chemin de l’entrepreneuriat.

« Nous souhaitons apprendre à ces dames à pêcher leurs propres poissons, à cuisiner leurs propres poissons », a déclaré Fadima Kambou, présidente de l’association Go Paga pour expliquer tout le sens de l’installation de ces centres dont l’un a fait la sortie de 167 familles de FDS ce samedi 9 septembre 2023.

Pour ce faire, 6 mois durant, ces dames ont été outillées sur des notions de la couture, de la saponification, de la coiffure, de la cuisine hospitalière, toutes avec pour objectif de favoriser l’autonomisation de ces acteurs afin de leur permettre de se prendre en charge.

« Nous avons repensé accompagner nos familles de FDS. Nous avons apporté ce que nous pouvions apporter, aux autres acteurs d’apporter le leur », a dit la présidente de Go Paaga, structure en charge de former ces familles.

A écouter ces femmes qui ont bénéficié de ces mois de formation, ce cadre, au-delà de cette formation, est une opportunité pour elles de se réaffirmer, de retrouver leur indépendance financière, en gros, recouvrer leur dignité sociale.

« Ces compétences vont nous permettre de contribuer activement au développement de notre chère patrie. Je tiens, au nom de toutes ces dames à remercier tous ces acteurs qui ont contribué pour la tenue d’une telle initiative », a indiqué la représentante de ces femmes, Fatoumata Sawadodo.

Avant d’ajouter : « Nous sommes prêtes à affronter le monde de l’entrepreneuriat. Mais nous ne pouvons y arriver sans votre soutien. En plus de tout ce que nous allons recevoir, nous sollicitons des soutiens financiers pour faciliter notre installation. Nous demandons également des stages et des formations pour notre perfectionnement. Nous vous prions de vous rappeler de nous et de financer nos débuts de formation ».

Cette formation est possible grâce au gouvernement à travers l’association Go Paga. Marie-Angèle Kalenzaga Tiendrébéogo a patronné cette cérémonie au nom du président de l’Assemblée Législative de Transition (ALT), Dr. Ousmane Bougouma. En son nom, elle dit avoir compris les doléances de ces dames et promis le soutien de l’ALT.

« C’est une initiative qui permet à ces dames de se réinventer, de pouvoir s’offrir un autre destin dans ce contexte difficile qu’elles traversent. Nous pensons que nous pouvons soutenir ces dames en faisant un plaidoyer auprès du gouvernement.

Après ces 6 mois de formation, c’est bon, mais cela n’est pas suffisant. Elles ont encore besoin d’accompagnement. Nous ne ménagerons aucun effort pour cela. Déjà nous avons des propositions que nous allons soumettre au gouvernement », a promis Marie-Angèle Kalenzaga Tiendrébéogo qui est par ailleurs présidente de la Commission genre et santé de l’action sociale et humanitaire (CGSASH) à l’ALT.

