Alliance Pharma : Une nouvelle application pour trouver votre médicament en un clic !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le lancement officiel de l’application Alliance Pharma s’est tenu le 7 septembre 2023 à Orange Digital Center. Le lancement de cette application innovante permettant de trouver votre produit dans la pharmacie la plus proche en un clic à Ouaga, Bobo et Koudougou a été faite sous la présidence de Dr Zakaria YABRE, Directeur Général de l’Accès aux Produits de la santé et sous le parrainage de M. Assimi Diero, Directeur Marketing de Orange Burkina Faso représenté par M. Hamidou SAVADOGO.

La suite après cette publicité

« Alliance Pharma, c’est l’application qui va vous permettre de trouver votre médicament en un clic, qui va aussi vous aider à trouver la pharmacie ouverte la plus proche de vous 24H/24, 7 jours sur 7″, a présenté Dr Kaleb KAPIOKO, promoteur de l’application Alliance Pharma. L’application est disponible sur Play Store et sur App Store.

Elle a une version VIP qui permet de rechercher les pharmacies les plus proches de vous et les médicaments que vous recherchez à travers un abonnement. Selon Dr Kaleb KAPIOKO, pour la version VIP, la souscription est de 200 FCFA pour 24h, à 1500 FCFA pour l’abonnement trimestriel et à 4900 FCFA pour l’année.

Comment fonctionne cette application ? Selon les explications de Dr KAPIOKO, « l’utilisation de l’application est simple ». « Alliance Pharma est disponible sur Play Store et App Store au lien https://onelink.to/9w8nsh.

Après téléchargement et inscription sur la plateforme, il suffit de lancer la recherche du produit souhaité. Pour les pharmacies les plus proches de vous, l’application va vous faire un classement automatique et vous donner les distances et les numéros de téléphone ». Mais il n’a pas manqué de préciser que pour la version gratuite, l’application permet seulement de connaître les pharmacies les plus proches et les partenaires des assurances santé.

Qu’à cela ne tienne, Zakaria YABRE, Directeur Général de l’accès aux produits de santé, par ailleurs président de cette cérémonie de lancement trouve que cette application est une aubaine pour la population burkinabè. Il se réjouit de cette innovation : « Il faut dire que cette application a été lancée par un confrère en l’occurrence Dr KAPIOKO qui est pharmacien. C’est pour dire qu’il a déjà mesuré la souffrance des populations qui à longueur de journée parcourent des pharmacies pour avoir accès à des produits de santé.

Les malades peuvent parcourir une officine à une autre en traversant toute la ville et souvent ils n’ont pas gain de cause. ALLIANCE PHARMA a un intérêt thérapeutique dans la mesure où elle permet une prise en charge précoce du patient. Elle va contribuer à la qualité des soins », a détaillé Dr YABRE. Il a assuré le soutien indéfectible de son département envers cette application. « Nous soutenons cette application d’autant plus qu’elle sera très serviable aux pharmacies et centres de Santé. Nous allons travailler à faire la promotion de ALLIANCE PHARMA ».

Orange Digitale Center est un soutien de première heure à Alliance Pharma et c’est là le lieu pour Mme Minata TRAORE de donner les mobiles de leur soutien à cette initiative. « Orange s’est résolument engagé à encourager l’employabilité des jeunes et c’est pour cela que Orange a créé Orange Digital center.

À Orange Digital Center, nous faisons des formations dans le domaine du digital pour sortir des employés qualifiés pour des entreprises. Nous accompagnons aussi l’auto-emploi en formant des entrepreneurs afin qu’ils puissent mettre des solutions pertinentes à la disposition des populations.

C’est dans ce cadre-là justement que nous avons accompagné Alliance Pharma », a-t-elle révélé. Elle a rappelé que Alliance Pharma a déjà été lauréat du Prix Orange de l’Entrepreneuriat Social Afrique Moyen Orient (POESAM) dans la mesure où cette application dit-elle, « est socialement très pertinente pour la population ».

À l’en croire, Alliance Pharma bénéficie d’un accompagnement continu de la part de Orange Digital Center la preuve est que la conférence de lancement de l’application a été initiée par Orange Digital Center. Un accompagnement qui n’est pas prêt à s’arrêter en si bon chemin. La responsable de Orange Digital Center a terminé son propos en réitérant l’engagement de Orange à rester aux côtés de Alliance Pharma pour la promotion et la vulgarisation de cette application.

D’ores et déjà, l’application est opérationnelle à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Koudougou, mais compte bien s’étendre dans toutes les régions du Burkina et dans la sous-région ouest africaine, selon le promoteur.

Pour plus d’informations sur Alliance Pharma, contactez : +226 66 70 09 09 / 60 70 09 09 ou laissez un e-mail à l’adresse [email protected].

publicite