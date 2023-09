Coopération Burkina Faso – République italienne : L’Ambassadeur ROMUSSI en fin de mission, élevé au rang d’Officier de l’ordre de l’Étalon

publicite

Le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabé de l’extérieur a organisé le 08 septembre 2023 à Ouagadougou, une cérémonie d’au-revoir à l’Ambassadeur de la République italienne au Burkina Faso, Andréa ROMUSSI.

C’est une cérémonie pour rendre hommage à l’Ambassadeur ROMUSSI et salué les efforts consentis et les acquis engrangés durant sa mission au Burkina Faso a indiqué la cheffe de la diplomatie burkinabè.

De l’avis de Olivia ROUAMBA, c’est sous le mandat de ROMUSSI que l’accord de Coopération entre le Burkina Faso et la République italienne a été signé le 19 septembre 2019. Elle a souligné également que plus de 2,5 milliards de Francs CFA ont été débloqués par la République italienne en appui au Burkina Faso dans les secteurs tels que l’apiculture, la santé, l’artisanat etc.

Tout en saluant la qualité de la Coopération, la cheffe de la diplomatie burkinabè a plaidé pour l’ouverture d’un service consulaire au profit de la diaspora burkinabè vivant en République italienne.

L’ambassadeur ROMUSSI quant à lui, s’est réjoui de sa distinction en ces termes : « C’est un honneur pour moi de recevoir cette médaille d’Officier de l’ordre de l’Étalon et je remercie le chef de l’Etat, S. E. le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et l’ensemble du Gouvernement de Transition».

Le diplomate italien a aussi loué l’accueil à lui réservé à la fois par les autorités et la population burkinabè. Ma tâche en tant que premier Ambassadeur résident a été de consolider les acquis et tracer les lignes pour le renforcement de la Coopération a-t-il soutenu.

C’est le 30 avril 2019 que Andréa ROMUSSI a présenté ses lettres de Créance en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès du Burkina Faso.

Source : MAECR-BE

