Dengue au Burkina Faso : Le Comité national de gestion des épidémies siège pour contrer la pathologie

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le comité national de gestion des épidémies du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique examine la situation épidémiologique et les actions de réponse en cours dans le cadre de la lutte contre la flambée de cas de dengue au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Au cours de cette année 2023, le Burkina Faso a enregistré au total 8355 cas suspects dont 3335 cas probables avec 31 décès notifiés selon le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, à l’ouverture de la session du comité national de gestion des épidémies ce lundi 11 septembre 2023 à Ouagadougou.

« A la seule semaine 35 allant du 28 août au 03 septembre 2023, la région des Haut Bassins a notifié 1157 cas suspects, 329 cas probables et 6 décès. La région du centre a notifié 756 cas suspects, 330 cas probables et 3 cas de décès », précise-t-il, avant d’ajouter que depuis l’entrée en saison hivernale « nous notons une augmentation des cas de paludisme et des actions y sont apportées avec un relèvement du niveau de coordination de la lutte pour capter toutes les opportunités ».

Le service de surveillance a cependant noté une augmentation anormale de dengue, a souligné le ministre de santé qui explique que cette hausse de cas de dengue initialement localisée au niveau de la région des Hauts-Bassins s’est étendue à la région du centre à partir de la semaine 35 allant du 28 août au 03 septembre 2023.

D’où l’importance de la tenue de la présente session du comité national de gestion des épidémies qui se veut un cadre d’échanges avec l’ensemble des acteurs ainsi que les partenaires techniques et financiers pour examiner la situation épidémiologique et les actions de réponse en cours de façon globale mais aussi et surtout dans le cadre de la lutte contre la flambée de cas de dengue au Burkina Faso.

De ce fait, « la tenue de cette session participe à l’atteinte de la sécurité sanitaire au niveau national pour le lequel vous êtes également sollicités à travers le plan d’accélération de la mise en œuvre du plan d’action national de sécurité sanitaire (PANSS) », a souligné Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU.

Le ministre a également annoncé des actions incessantes de destruction des gîtes larvaires à travers le pays tout en invitant les populations à assainir leurs milieux de vie afin de contribuer à la lutte engagée contre les pathologies du moment.

Akim KY

Burkina 24

publicite