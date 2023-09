Extradition de François Compaoré et Suspension de Radio Oméga : Le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP/NZ) en parle !

publicite

Le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP/NZ) et les Organisations professionnelles de médias (OPM), accompagnés des Avocats Me Séraphin Somé, Avocat du dossier Omega et Me Prosper Farama, Avocat de la famille Zongo, se sont prononcés sur «la suspension illégale de la radio Oméga» et « le dossier d’extradition de François Compaoré», ce lundi 11 septembre 2023, à Ouagadougou.

Un mois que la radio Oméga a été suspendue par le gouvernement de transition burkinabè. Le dimanche 10 septembre 2023, dans un communiqué, il a été fait état de la levée de cette suspension.

Ce lundi 11 septembre 2023, à la faveur d’une conférence de presse tenue à Ouagadougou, le Centre de presse Norbert Zongo (CNP/NZ) et les Organisations professionnelles de médias (OPM) ainsi que Me Séraphin Somé, Avocat du dossier Oméga, ont dit «prendre acte de cette levée de suspension ».

Le refus d’extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans le cadre du dossier Norbert Zongo, a été le second point clé de cette rencontre avec la presse.

« La Cour motive sa décision de refus d’extradition par le fait que le gouvernement du Capitaine Ibrahim Traoré n’a pas réitéré les garanties d’une bonne justice au cas où François Compaoré serait extradé vers le Burkina Faso», a fait noter Guézouma Sanogo, président du comité de pilotage du CNP/NZ.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

