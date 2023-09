L’Ivoirien Marcel Amon-Tanoh limogé à la tête du Conseil de l’Entente

publicite

Dans un courrier adressé au Togolais Faure Essozimna Gnassingbé, président en exercice du Conseil de l’entente, des membres du secrétariat exécutif de cette organisation régionale dénonçaient en Juin dernier, une « gabegie financière » de l’ex-ministre des Affaires Etrangères de la Côte d’Ivoire. Ce lundi 11 Septembre 2023, un conseil des ministres extraordinaire a scellé son sort en le remplaçant par l’Ivoirien, l’Ambassadeur Ouattara Wautabona, le Directeur Général de l’Intégration africaine et ancien expert de l’Institution.

Népotisme, non-respect des textes en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines, non-respect des procédures de dépense et de passation de marché, dérives dans la gestion du projet de construction de la Tour entente à Abidjan…, ce sont entre autres les griefs portés contre le désormais ancien Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente par une vingtaine de salariés, personnel statutaire et fonctionnaires du secrétariat exécutif de cette institution sous-régionale basée à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Remontées jusqu’au président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, par ailleurs, président en exercice du Conseil de l’Entente et à Alassane Ouattara, le Chef de l’Etat ivoirien, ces accusations viennent finalement de couler l’officiel ivoirien qui au cours d’un conseil de ministre extraordinaire ce lundi 11 Septembre 2023 a été remplacé par son compatriote l’Ambassadeur Ouattara Wautabona, expert des questions liées à l’intégration africaine. Il est reproché à Marcel Amon Tanoh « d’importantes dérives dans la gestion de l’organisation ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

