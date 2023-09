Burkina Faso : Près de 192.000 déplacés internes de retour chez eux 

publicite

A la date du 31 août 2023, 191 937 PDI sont retournées dans leur localité respective dans les différentes régions du pays. En vue d’encourager le retour d’autres PDI dans leur localité d’origine, le Gouvernement a mis en place un certain nombre d’actions en plus de celles déjà en cours.

Les actions à venir concernent la poursuite de la consolidation des zones pacifiées, le retour de l’administration, la poursuite des actions de sensibilisation à l’endroit des PDI et des populations, le ravitaillement systématique des localités de retour en eau potable, en vivres et non vivres.

Source : Compte rendu du Conseil des ministres

