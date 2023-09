Santé sexuelle et reproductive : 3M, le projet de prévention et de sensibilisation mis en marche pour 3 ans

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le projet Mon corps, Mes choix, Mes droits (3M) porté par un consortium de 4 organisations dont EngenderHealth (le Lead) et bien d’autres a été officiellement lancé ce vendredi 22 septembre 2023, à Ouagadougou. Ce projet qui concerne 5 régions du Burkina Faso a pour objectif de contribuer à la réduction des grossesses non désirées, d’accroitre l’accès des filles et des femmes à l’ISG selon la loi du Burkina Faso et aider les femmes, les jeunes femmes et les filles à exercer leur droit à l’autonomie corporelle.

La suite après cette publicité

Depuis octobre 2022, sur financement de l’ambassade de Suède au Burkina à hauteur d’environ 3 milliards de francs CFA, le projet Mon corps, Mes choix, Mes droits (3M) intervient dans 5 régions du Burkina Faso notamment le Nord, le Centre Nord, le Centre Est, la Boucle du Mouhoun et les Hauts Bassins. Ce projet a été officiellement lancé sur le plan national ce vendredi 22 septembre 2023 et cela pour une durée de 36 mois.

Pour Georges Coulibaly, représentant pays de EngenderHealth, au regard des résultats de la première phase il est impératif que 3M se poursuive au Burkina Faso. « Pour cette première phase nous avons travaillé sur 4 axes. Nous avons mené un certain nombre d’activités autour des lois qui entourent la santé. Dans le domaine de la santé, nous avons fait des formations et doté des matériaux aux agents de santé. Nous avons un gros volet pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire par l’initiative des Tanties Chocos », a-t-il fait savoir.

A l’écouter, pour cette mise en œuvre seconde, le projet va requérir l’accompagnement du ministère en charge de la justice car un volet est orienté vers les sites des PDI. « Nous sommes dans le processus de planification de la deuxième année.

L’une des actions phares de ce projet, c’est de combattre les violences faites dans les camps de réfugiés où des camps des PDI. Ce sont des environnements où les femmes subissent des injustices dont les viols. Mais nous avons déjà un dialogue avec des hommes de ces lieux », a ajouté Georges Coulibaly.

Selon l’ambassadrice de Suède au Burkina Faso, Maria Sargen, partenaire financier de ce projet, cet accompagner est motivé par la pertinence du sujet dans ce contexte difficile.

« Nous sommes très heureux de soutenir ces efforts. C’est très important pour la dignité humaine. C’est également important dans un contexte plus large pour l’égalité humaine et pour la paix. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés à soutenir cette initiative », a-t-elle souligné.

Dr Estelle Dabiré/Dembélé, secrétaire général au ministère en charge de la santé a présidé au nom ministre le lancement de ce projet. Tout en rappelant sa pertinence pour les jeunes filles surtout en milieu scolaire, elle a assuré la disponibilité du ministère.

3M est mis en œuvre par un consortium de 4 organisations dont EngenderHealth (le Lead), Pathfinder, SOS/JD et le CAPSSR. Il est prévu pour 5 années mais, selon Georges Coulibaly, pour le moment il n’a obtenu que le financement des 36 mois.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite