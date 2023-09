Ministère des affaires étrangères : Céline Ilboudo passe le témoin à Nathalie Kaoré à la tête de la communication

publicite

L’ambassadeur Secrétaire général Issa BORO, du ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a procédé le vendredi 22 septembre 2023 à l’installation de la nouvelle Directrice de la Communication et des Relations Presse Wendata Nathalie Kaoré.

L’ambassadeur Secrétaire général Issa Boro a salué et reconnu, le mérite, le dévouement et le professionnalisme de la directrice sortante Céline Ilboudo et invite la nouvelle directrice à poursuivre dans le même élan.

La nouvelle directrice nouvellement installée a traduit sa reconnaissance aux plus hautes autorités du ministère en charge des Affaires Etrangères pour le choix porté sur sa modeste personne. Elle dit reconnaître la responsabilité et l’importance des tâches et des missions à lui assignées.

Quant à la Directrice sortante, elle a fait part de sa reconnaissance auprès de Olivia Rouamba, au Ministre Délégué et au Directeur de Cabinet pour l’opportunité qui lui a été offerte à travers les actions de communications. Céline Ilboudo a reconnu le travail abattu avec le personnel de la DCRP et exhorte l’ensemble du personnel de la DCRP à faire preuve du même engagement auprès de la nouvelle directrice.

Source : MAECR-BE

