Forces combattantes de la 2e région militaire : Le Chef de l’Etat encourage les unités au Camp Ouezzin-Coulibaly

(Bobo-Dioulasso, 24 septembre 2023). Après avoir procédé à la pose de la première pierre de l’usine de transformation de tomate, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, s’est rendu hier dans l’après-midi au Camp Ouezzin-Coulibaly pour encourager les différentes unités.

Présent dans cette 2e région militaire, le Capitaine Ibrahim TRAORE a « félicité et encouragé » les éléments des différentes unités ; il les a invités à se préparer moralement et psychologiquement à affronter les dures réalités du terrain.

Le Président de la Transition a rassuré les éléments des unités que l’équipement nécessaire est en train d’être acquis pour s’adapter au terrain. « Nous obtiendrons dans cette guerre de bons résultats pour la Nation », soutient le Chef de l’Etat qui a invité chaque unité à y jouer sa partition.

A l’occasion, le Capitaine TRAORE a recueilli les préoccupations des militaires, des paramilitaires, des Volontaires pour la défense de la patrie et des anciens combattants. Elles se résument à l’insuffisance des équipements et moyens roulants pour certaines unités, aux effectifs réduits et à l’autonomie de gestion pour d’autres.

Le Chef de l’Etat a, séance tenante, donné des éléments de réponse aux préoccupations posées. Il a rassuré que tout sera mis en œuvre en vue d’apporter des solutions appropriées aux préoccupations soulevées dans l’optique de permettre aux unités combattantes ou en formation de mieux conduire leur mission.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

