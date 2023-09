Drill Faso : Un trio qui marche la tête haute sur le podium du rap burkinabè

publicite

Une année de carrière musicale, des tubes à succès auprès de la jeunesse, et la cerise sur le gâteau, « Meilleur rappeur Underground » à la 2ème édition des Trophées du rap » en juin 2023. C’est une carrière florissante qui s’annonce avec le trio du rap burkinabè dénommé « Drill Faso ».

La deuxième édition de la cérémonie de reconnaissance des acteurs du Rap au Burkina Faso « Les Trophées du rap » organisée par le Label Huitième Sens, a reconnu le sacre du groupe Drill Faso comme meilleur rappeur Underground le 24 Juin 2023.

En une année de carrière, le trio marche déjà sur le podium du rap la tête haute au Burkina Faso. Parfait Koudougou dit « Monsieur tout le monde », Robngue Madjadoum dit El Perfect Lucky et Kientega Ivan dit Ivan Vuitton, sont les membres de ce jeune groupe prolixe. Drill Faso. C’est un groupe de rap composé de deux Burkinabè et d’un Tchadien.

Si bien de personnes ont découvert le groupe après leur passage en interview à Burkina 24 en août 2022, le groupe est passé traduire sa reconnaissance au média leader avec un trophée en main le 04 septembre 2023.

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maitre pour ce trio qui a imprimé sa marque avec son premier clip vidéo. « Le lancement, notre premier clip « la vie c’est la guerre » nous a permis d’obtenir un trophée aujourd’hui alors on ne pouvait pas passer sans dire merci à Burkina 24 car ils ont aussi participé à cette réalisation », a souligné Parfait Koudougou dit « Monsieur tout le monde ».

Pour « Monsieur tout le monde », le group trouve sa cohésion interne et la confirmation de son art à travers cette reconnaissance. « Ça représente vraiment une force parce que ça nous a vraiment propulsés actuellement sur d’autres côtés de nos projets ; ça a aussi soudé l’équipe et je pense qu’actuellement nous sommes prêts à tout pour contrôler le game », a-t-il exprimé.

« C’est également une fierté pour nous, parce qu’on a lancé le groupe il y a à peine une année et nous étions en compétition avec des artistes qui sont dans le game depuis 5 ans, 10 ans et vous remarquez le peu de temps que nous avons eu pour prouver notre talent. Nous avons eu le trophée en moins d’une année et c’est une fierté pour nous, ça nous pousse aussi à aller de l’avant », souligne Ivan Vuitton.

Et El Perfect Lucky ajoute : « ce trophée, c’est une fierté pour nous. On a travaillé dur et c’est le fruit de notre travail. On a tourné de festival en festival, on a tourné au studio, on a tourné d’émission en émission et ce trophée c’est notre nouveau-né, c’est notre bébé et on est fier de l’avoir emporté ».

Pour la suite, le groupe prépare le lancement de deux freestyles avant d’envisager la sortie de son tout premier album. « D’ici décembre 2023, on va lancer les deux freestyles d’abord. Le premier parle du trophée pour remercier les fans qui nous ont soutenus et l’autre est dédié aux Tchadiens qui nous soutiennent depuis leur pays, car il y a notre acolyte qui est Tchadien. Et après ça, on envoie l’album », informe le groupe.

Drill Faso entend se faire connaitre et accepter à l’interne à travers des tournées nationales : « Sur le long terme, on va essayer de voir le côté international, viser loin, faire voyager la musique du pays très loin à travers nos différentes inspirations »…

Akim KY

Burkina 24

