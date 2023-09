Tournoi des communautés pour l’intégration : Les Guépards du Bénin sont les premiers gagnants de la compétition burkinabè

publicite

La première édition du tournoi des Communautés pour l’intégration a connu son apothéose le samedi 23 septembre 2023. Débuté avec 8 pays africains à Ouagadougou, ce premier rendez-vous d’intégration communautaire africaine a connu le sacre des Guépards du Bénin qui ont battu les aigles du Mali au tirs aux buts (3-2).

« Nous sommes tous Africains et l’Afrique n’a pas de frontières », voilà tout le sens de la première édition du tournoi des Communautés pour l’intégration dont la finale s’est tenue ce samedi 23 septembre 2023 à Ouagadougou.

Ouverte sous le thème « Le sport et la culture au service de la cohésion sociale », cette compétition a connu la participation de 8 communautés d’Afrique, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Mali, la République Centrafricaine, le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Togo. A l’arrivée, c’est le Bénin qui l’a remportée.

Un match digne d’une finale. Ce match a donné des couleurs du football au public sorti nombreux pour témoigner de cette intégration communautaire à travers les deux fois 15 minutes décidées par le comité d’organisation.

D’entrée, les deux équipes se sont neutralisées avec de l’engagement de part et d’autre. A quelques dizaines de minutes de la fin de la première partie, ce sont bien les Aigles du Mali qui se sont illustrés en ouvrant le score. S’en est suivie une monopolisation des Guépards qui ont d’ailleurs bénéficié dans ce temps fort d’un penalty qui n’a pas été transformé, comme le premier raté avant l’ouverture du score.

Au retour, la physionomie du match va prendre une autre tournure. Les Béninois vont pousser et revenir au score juste avant la fin du match. Place donc aux séances des tirs aux buts. Séance qui a été remportée par les Guépards sur le score de 3 tirs marqués sur 2.

Un score qui reflète les objectifs de cette compétition qui est de créer un cadre de rencontre entre Africains où même briser les barrières entres ces peuples selon le promoteur de l’événement Abel Kouakou Azonhande. A l’écouter, la tenue de cette compétition est un « coup d’essai qui s’est transformé en coup de maître ».

« A un moment donné j’ai commencé à douter car on connaît tous la situation du pays et ce n’était pas évident. Mais les accompagnements l’ont permis. Les communautés se sont retrouvées, on s’est bien amusé et on a fait des connaissances relationnelles. Nous avons surtout échangé autour de la cohésion sociale et c’est le plus important », a-t-il déclaré.

A l’écouter d’ailleurs, cette compétition n’avait aucun but financier mais entièrement pour la question de l’intégration des pays de l’Afrique. « Nous traversons une situation particulière au Burkina et pour moi ce n’est pas que le Burkina qui est attaqué.

Il y a des autres communautés qui vivent ici donc, nous avons le devoir de contribuer et de comprendre que la situation demande d’adapter nos différents comportements à la situation. C’est en ce sens d’ailleurs qu’on a invité l’émir de Falagountou. J’estime quand même que le message est passé», a-t-il fait savoir.

Boureima Gnoumou a été le parrain de cette édition. Avant ce match, un gala a confronté une équipe de Falagountou à l’équipe du ministère en charge des affaires étrangères. Match remporté par la première citée.

Aussi, en ce qui concerne les prochaines éditions, le promoteur a espéré voir plus de participations de pays venus de divers horizons. Cette première édition a aussi été marquée par une campagne de sensibilisation, une promotion des mets locaux, etc.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

