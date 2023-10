Affaire charbon fin : Le procès renvoyé au 23 octobre 2023

publicite

Après sa suspension le 9 octobre 2023, le procès sur l’affaire charbon fin a repris ce jour, 11 octobre 2023, au Tribunal de Grande Instance Ouaga 1. Dès le début des échanges, le tribunal a ordonné le renvoi du procès à la date du 23 octobre 2023.

Suite à la demande des avocats de la défense, qui souhaitent avoir une idée sur le timing pour avoir le résultat final de l’expertise, les experts ont avancé « une semaine », comme délai.

Le tribunal a donné satisfaction à cette requête, d’où le renvoi du procès à la date du 23 octobre, avec pour motif d’avoir le résultat final de l’expertise. En outre, le tribunal s’est déclaré incompétent pour ordonner la saisie conservatoire des biens meubles et logistiques des sociétés lAM Gold Essakane et Bolloré Transport et Logistique, comme l’avait demandé l’avocat de l’Etat.

