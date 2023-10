FILEP 2023 : 90% de l’organisation bouclée !

publicite

Le comité d’organisation de la 10e édition du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP), a fait le point de l’organisation des activités du festival qui se tiendront sous le thème « Média, conflits et cohésion sociale en Afrique » du 18 au 22 octobre 2023.

« L’organisation des activités du 10ème festival international de la liberté d’expression et de la presse est à 90% bouclée », a déclaré d’entrée Guezouma Sanogo, coordinateur principal du comité d’organisation du Filep.

Le colloque international, qui est l’évènement central du festival se tiendra le 18 octobre sous la présidence du président de l’assemblée législative de la transition (ALT) et en présence de plusieurs personnalités nationales et étrangères.

En tout, sept panels vont se tenir au cours du festival. Ces panels aborderont la question des médias face aux crises sécuritaires, politiques et institutionnelles, de la problématique de la régulation et de l’autorégulation en période de crise, du journalisme d’investigation dans un contexte de crise sécuritaire, politique et institutionnelle.

Outre ces panels, le Filep décernera le Prix africain du meilleur journaliste d’investigation Norbert Zongo 2023 (PAJI-NZ). « Le PAJI-NZ 2023 s’annonce comme un grand succès », selon le comité d’organisation du FILEP.

Pour le compte de cette édition, 118 candidatures ont été enregistrées. Les candidats proviennent de 29 pays du continent et toutes les parties de l’Afrique sont représentées, à en croire le comité d’organisation. En plus du PAJI-NZ, le prix Marie Soleil et frère récompensera la meilleure journaliste du Burkina Faso.

Par ailleurs, la foire commerciale et gastronomique va planter le décor du festival. Elle se tiendra ce 14 octobre sur le site du FESPACO. A écouter le comité d’organisation, cette foire a pour objectif de faire la promotion des produits locaux et de soutenir les éleveurs, des agriculteurs, les artisans, etc. Elle va tenir en haleine le public pendant 9 jours à travers des animations musicales avec des artistes locaux et internationaux de renom comme Floby, Kayawoto, Didier Awadi, et bien d’autres.

En dépit du contexte sécuritaire difficile que connait le Burkina Faso, l’engouement ne fait pas défaut pour le Filep 2023. Les organisateurs confirment déjà la présence de 108 participants étrangers qui viennent de 31 pays. Les organisateurs affirment que la France sera présente malgré les tensions diplomatiques qui existent entre les deux gouvernements. Plus de 200 journalistes et défenseurs des droits humains sont également attendus pour cette 10e édition.

In fine, le comité d’organisation du FILEP 2023 à travers le thème « Médias, conflits et cohésion sociale en Afrique », entend mobiliser les professionnels des médias et leurs organisations, les défenseurs de la liberté d’expression et de presse, les défenseurs des droits humains de toutes les régions du continent et de la diaspora afin de réfléchir et explorer les pistes et moyens de renforcer les médias pour plus de résilience face aux crises et mutations multiples.

Abdel BARRO & Wendnekôta Gédéon Sango (stagiaires)

Burkina 24

